Қазақстандағы жалғыз крематорий қалай жұмыс істеп жатыр
Қаланың Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, нысан ашылған сәттен бері Алматыда екі кремация рәсімі жүргізілген.
"Бірінші кремация 2026 жылғы 10 маусымда, екіншісі 19 маусымда өтті. Екі жағдайда да рәсім Астанада тіркелген әйелдерге қатысты жүргізілді. Сондай-ақ Алматы қалалық патологоанатомиялық бюросының мәліметінше, крематорий іске қосылғаннан бері қызмет көрсету тәртібі мен шарттары бойынша 30-дан астам өтініш түскен", – делінген басқарма хабарламасында.
Сондай-ақ ведомство кремация құны өзгермегенін және 240 мың теңге деңгейінде қалғанын атап өтті. Бұл сома тек кремация рәсімінің өзіне қатысты, қосымша қызметтер кірмейді. Мысалы, жерлеу рәсіміне қажетті табыт бөлек сатып алынады.
Бұған дейін қалалық патологоанатомиялық бюро өкілдері крематорий бойынша журналистерге экскурсия өткізген еді. Журналистерге Чехияда жасалған екі кремациялық пеш көрсетілген. Мұндай пештер 850–1100°C температураға дейін шамамен 35 сағатта қызады және тәулігіне сегізге дейін кремация жүргізе алады. Жабдық көпсатылы тазарту жүйесімен жабдықталған. Екі камералы жану технологиясы түтін газдарын толық жойып, иіс пен көрінетін түтінді азайтуға және экологиялық талаптарға сай болуға мүмкіндік береді.
Дегенмен, бастапқы кезеңде бірқатар мәселелер де болған. Мәселен, елде колумбарийдің жоқ екені айтылғандықтан, марқұмның күлі урнамен не туыстарына беріледі, не крематорий жанындағы сақтау орнында қалады.
Екінші мәселе — кремация жүргізу үшін адамның көзі тірісінде нотариалды түрде рәсімделген келісімі талап етіледі. Бұл жағдай туыстардың өз бетінше шешім қабылдауына мүмкіндік бермей, бірқатар сұрақтар туындатқан.
Редакция сондай-ақ колумбарий мәселесі шешіліп жатқан-жатпағанын және заңнамаға өзгерістер енгізіле ме деген сауал жолдағанымен, жауап ала алмаған.
Крематорий салу туралы шешім 2020 жылы қабылданған. Құрылыс 2021 жылдың желтоқсанында аяқталғанымен, іске қосу мерзімі бірнеше рет кейінге шегерілген. Биыл қаңтарда нысанның ашылуға дайын екені хабарланып, кейін сәуірдің үшінші онкүндігіне ауыстырылған.