#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Зерттеу: Артық салмақ пен семіздік жаһандық проблемаға айналды

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 13:29 Фото: Zakon.kz
Әлемде шамамен 3 миллиард адам семіздікке шалдыққан. Дүниежүзі бойынша артық салмақ пен семіздіктің жылдам өсуінен негізгі ауыртпалық дамушы елдерге түсіп отыр.

Медицина мамандарының айтуынша, артық салмақ көбіне тек сыртқы келбет мәселесі ретінде қабылданады. Расында ол денсаулыққа тікелей әсер ететін маңызды фактор деп санайды. Жоғары дене салмағының (ДСИ) жүрек-қантамыр аурулары, қант диабеті және басқа да созылмалы аурулардың негізгі қауіптерінің бірі болып табылады, деп жазады "24KZ".

World Obesity Atlas 2025–2026 деректеріне сәйкес, әлемде 3 миллиард ересек адамның дене салмағы индексі (ДСИ) жоғары 1 миллиардтан астам адам семіздікке шалдыққан 2035 жылға қарай бұл көрсеткіш 4 миллиардқа дейін жетуі мүмкін Балалар арасында да жағдай алаңдатарлық: 5–19 жас аралығындағы 419 миллион балада артық салмақ бар 2040 жылға қарай бұл сан 500 миллионнан асуы ықтимал Артық салмақ пен семіздік тек сыртқы келбетке емес, ағзаның жұмысына да әсер етеді.

Атап айтқанда:қандағы қант деңгейінің жоғарылауы қан қысымының көтерілуі зат алмасу бұзылыстары бауырдың майлы ауруы Сарапшылардың мәліметінше, жыл сайын шамамен 5 миллион адам артық салмақ пен семіздік салдарынан ерте қайтыс болады. Осы деректерге қарамастан, семіздік әлі күнге дейін медициналық мәселе ретінде жеткілікті деңгейде бағаланбай келеді. Бұған дәлел – семіздігі бар адамдардың 64%-ына ресми диагноз қойылмаған және олар қажетті медициналық көмекті уақтылы алмаған.

Қазақстанда да бұл мәселе өзекті: Елімізде ересектердің 56%-ында артық салмақ жоғары 20%-ы семіздікке шалдыққан 2030 жылға қарай елімізде артық салмаақ пен семіздікке шалдыққан адамдар саны 8,17 млн-ға жетуі мүмкін Қазақстандағы балалар денсаулығы туралы айтар болсақ, World Obesity Atlas 2026 деректеріне сәйкес, өткен жылы 5 пен 19 жас аралығындағы 79 мың балаға гипертония диагнозы қойылған, ал алдағы 15 жылда бұл көрсеткіш тағы 28 мың балаға артуы мүмкін.

ДДСҰ мәліметінше, артық салмақ пен семіздік тез өсіп келе жатқан жаһандық проблема. Бұл мәселе көбіне кедей және орташа табысты елдерде көбейіп жатыр. Оның себебі: қалаға көшу (урбандалу) тез тамақтану, дұрыс тамақтанбау қозғалыстың азаюы өмір салтының өзгеруі.

Қазақстанда артық салмағы бар адамдарға арналған арнайы білім беру орталықтары жұмыс істейді, ол медициналық сауаттылықты арттырып, салмақты бақылауға қатысты қауіпсіз әрі саналы көзқарас қалыптастыруға көмектеседі. Артық салмақ тек сырт келбет пен өмір салты мәселесі ғана емес, ерте өлім қаупіне әсер ететін созылмалы ауру болып табылады. Сондықтан аталған тақырыпқа жалпы қоғамның өзекті әрі ауқымды мәселесі ретінде қарау қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие
17:20, Бүгін
Қошанов Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақырды
Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатында екі адам қаза тапты
17:10, Бүгін
Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатында екі адам қаза тапты
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
17:04, Бүгін
Вьетнам мен Габоннан оралған алматылықтардан қауіпті инфекция анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вадим Шарлаимов
16:59, Бүгін
Шпажисты Казахстана победили олимпийских чемпионов и выиграли чемпионат Азии
Нападающий сборной Казахстана Владислав Мастихин
16:47, Бүгін
Сборная Казахстана одержала вторую подряд волевую победу на Кубке Азии по волейболу
Асу Алмабаев
16:37, Бүгін
Асу Алмабаев поделился видео подготовки к бою в Баку
Нигерийский форвард Самсон Иеде перешёл в &quot;Иртыш&quot;
16:17, Бүгін
Нигерийский форвард Самсон Иеде перешёл в "Иртыш"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: