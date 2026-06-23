#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстандағы сауда көлемі ₸28 триллионнан асты

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 16:03 Фото: freepik
Сыртқы сын-қатерлерге қарамастан, еліміздің ішкі сауда саласында тұрақты өсім байқалады.

Биылғы бес айдың қорытындысы бойынша сауда саласының нақты көлемі өткен жылмен салыстырғанда 5,6%-ға артып, 28 трлн теңгеден асты, деп жазады qazaqstan.tv.

Соның ішінде көтерме сауданың көлемі 19,6 трлн теңгеге жетті. Бұл былтырғы көрсеткіштен 6,5%-ға көп.

Саланың ілгерілеуі елдегі сауда белсенділігінің өсуіне және экономикалық белсенділіктің нығаюына елеулі үлес қосты. Бөлшек саудада да оң динамика байқалып отыр.

Қаңтар-мамыр аралығындағы сауда көлемі 9 трлн теңгені құрады. Сауда белсенділігі жоғары өңірлердің қатарында Алматы мен Астана қаласы, Атырау және Қарағанды облысы, сондай-ақ Шымкент қаласы бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда азық-түлік өндірісі 1,4 есе артты
15:11, 09 тамыз 2025
Қазақстанда азық-түлік өндірісі 1,4 есе артты
2024 жылы Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда көлемі 28 миллиард долларға жетті
20:14, 09 қазан 2025
2024 жылы Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда көлемі 28 миллиард долларға жетті
Форум, Астана, Қазақстан, Ресей, бизнес, Қасым-Жомарт Тоқаев
22:18, 27 қараша 2024
Тоқаев Қазақстан мен Ресей бизнесіне келтірілетін кедергілерді жою маңыздылығын атап өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вадим Шарлаимов
16:59, Бүгін
Шпажисты Казахстана победили олимпийских чемпионов и выиграли чемпионат Азии
Нападающий сборной Казахстана Владислав Мастихин
16:47, Бүгін
Сборная Казахстана одержала вторую подряд волевую победу на Кубке Азии по волейболу
Асу Алмабаев
16:37, Бүгін
Асу Алмабаев поделился видео подготовки к бою в Баку
Нигерийский форвард Самсон Иеде перешёл в &quot;Иртыш&quot;
16:17, Бүгін
Нигерийский форвард Самсон Иеде перешёл в "Иртыш"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: