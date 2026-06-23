Қазақстандағы сауда көлемі ₸28 триллионнан асты
Фото: freepik
Сыртқы сын-қатерлерге қарамастан, еліміздің ішкі сауда саласында тұрақты өсім байқалады.
Биылғы бес айдың қорытындысы бойынша сауда саласының нақты көлемі өткен жылмен салыстырғанда 5,6%-ға артып, 28 трлн теңгеден асты, деп жазады qazaqstan.tv.
Соның ішінде көтерме сауданың көлемі 19,6 трлн теңгеге жетті. Бұл былтырғы көрсеткіштен 6,5%-ға көп.
Саланың ілгерілеуі елдегі сауда белсенділігінің өсуіне және экономикалық белсенділіктің нығаюына елеулі үлес қосты. Бөлшек саудада да оң динамика байқалып отыр.
Қаңтар-мамыр аралығындағы сауда көлемі 9 трлн теңгені құрады. Сауда белсенділігі жоғары өңірлердің қатарында Алматы мен Астана қаласы, Атырау және Қарағанды облысы, сондай-ақ Шымкент қаласы бар.
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