#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда отбасының әлеуметтік әл-ауқатын айқындау әдістемесіне өзгерістер енгізілді

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 10:53 Фото: pexels
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 2026 жылғы 17 маусымдағы бұйрықпен отбасының (адамның) әлеуметтік әл-ауқат деңгейін айқындау әдістемесіне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта отбасының әлеуметтік әл-ауқат деңгейін бағалау кезінде қолданылатын бірқатар көрсеткіштерді есептеу тәртібі нақтыланған.

Атап айтқанда, "Несиелік міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешектің болуы немесе болмауы" критерийі бойынша балдар мынадай тәртіппен белгіленеді:

  • 90 күннен астам мерзімі өткен және 1000 теңгеден жоғары берешек болмаса – 0 балл;
  • отбасының (адамның) кәмелетке толған бір мүшесінде 90 күннен астам мерзімі өткен және 1000 теңгеден жоғары берешек болса – минус 250 балл;
  • отбасының барлық кәмелетке толған мүшелерінде осындай берешек болса – минус 500 балл.

"Отбасының (адамның) тұрғын үймен қамтамасыз етілуі" критерийі бойынша:

  • тұрғын үйі жоқ болса – минус 200 балл;
  • бір тұрғын үйі бар және бір адамға шаққандағы алаңы 18 шаршы метрден аз болса – минус 80 балл;
  • бір тұрғын үйі бар және бір адамға шаққандағы алаңы 18 шаршы метрден көп болса – 0 балл;
  • екіден үшке дейін тұрғын үйі болса – 100 балл;
  • үштен алтыға дейін тұрғын үйі болса – 400 балл;
  • алтыдан он бірге дейін тұрғын үйі болса – 1000 балл;
  • он бірден көп тұрғын үйі болса – 2000 балл.

Ал "Жеке қосалқы шаруашылықтың болуы немесе болмауы" критерийі бойынша:

  • жеке қосалқы шаруашылығы жоқ болса – 0 балл;
  • құны 500 мың теңгеге дейінгі жеке қосалқы шаруашылығы болса – 50 балл;
  • құны 500 мың теңгеден 1 млн теңгеге дейін болса – 150 балл;
  • құны 1 млн теңгеден 2 млн теңгеге дейін болса – 350 балл;
  • құны 2 млн теңгеден асатын жеке қосалқы шаруашылығы болса – 600 балл.

Бұйрық 2026 жылғы 4 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг
11:49, Бүгін
Қазақстанда күмәнді қаржылық операцияларды анықтау тәртібіне өзгерістер енгізілді
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
13:38, 28 қазан 2024
Қазақстанда әлеуметтік қызметкерлерді аттестаттау ережесі жаңартылды
Зиянды өндірістерде жұмыспен қамтылғандарға төлемдер: қандай өзгерістер енгізілді
13:19, 23 шілде 2024
Зиянды өндірістерде жұмыспен қамтылғандарға төлемдер: қандай өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием &quot;Кайрата&quot;
12:57, Бүгін
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием "Кайрата"
Женская сборная Казахстана завоевала &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
12:53, Бүгін
Женская сборная Казахстана завоевала "бронзу" чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
&quot;Разница в классе минимум на три головы&quot;: узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
12:23, Бүгін
"Разница в классе минимум на три головы": узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
Абылайхан Жусупов
12:10, Бүгін
"Обыграл тактически": Жусупов о триумфе над узбеком Болтаевым на победном Кубке мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: