Қазақстанда әр жүзінші грант арнайы квота иелеріне беріледі
Министрлік мәліметінше, арнайы квота жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, сондай-ақ кәмелет жасына толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе олардың қамқорлығынсыз қалған жастарға қарастырылған.
Яғни мемлекеттік гранттардың жалпы санының 1 пайызы осы санаттағы талапкерлер арасында үлестіріледі.
Мәселен, 2026 жылы "Педагогикалық ғылымдар" бағыты бойынша 12 228 грант бөлінген. Оның 122-сі немесе 1 пайызы жетім балаларға арналған квота аясында беріледі.
Аталған квота бойынша гранттар конкурсына:
- ата-анасының екеуі де немесе жалғыз ата-анасы қайтыс болған жетім балалар;
- ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;
- кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе олардың қамқорлығынсыз қалған жастар қатыса алады.
Грант конкурсына қатысу үшін қажетті құжаттар:
- ата-анасының екеуінің де немесе жалғыз ата-анасының қайтыс болғаны туралы куәліктің көшірмесі;
- ата-анасының ата-ана құқығынан айырылғанын, құқықтарының шектелгенін, хабар-ошарсыз кеткенін, қайтыс болды деп танылғанын немесе әрекетке қабілетсіз деп танылғанын растайтын сот шешімі;
- баланы патронаттық тәрбиеге беру туралы шарттың көшірмесі;
- жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемеде тәрбиеленгенін растайтын анықтама.
Осылайша, мемлекет әлеуметтік осал санаттағы жастардың жоғары білім алуына қолдау көрсетуді жалғастырып отыр.
Бұған дейін Ғылым және жоғары білім министрлігі 2026 жылғы Ұлттық бірыңғай тестілеудің (ҰБТ) аралық қорытындыларын жариялаған болатын.