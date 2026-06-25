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Қоғам

Қазақстандықтарға желідегі әрекеттері үшін жауапкершілік бар екені ескертілді

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 10:49 Фото: freepik
Президент жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің Жалған ақпаратпен күрес орталығы қазақстандықтарға интернетте жалған ақпарат таратқаны үшін заң алдында жауапкершілік қарастырылғанын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Орталықтың 2026 жылғы 25 маусымдағы мәліметінше, Ішкі істер министрлігінің деректеріне сәйкес, биылғы жылдың алғашқы бес айында Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 456-2-бабы бойынша (жалған ақпарат пен заңсыз контентті орналастыру және тарату) 59 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған.

Сонымен қатар Қылмыстық кодекстің 274-бабы бойынша (көрінеу жалған ақпарат тарату) 20 қылмыстық іс тіркелген. Олардың бірқатары сотқа жолданған.

Орталықтың атап өтуінше, жауапкершілікке тек бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған материалдар ғана емес, әлеуметтік желілердегі жазбалар, пікірлер, бейнероликтер және өзге де пайдаланушылар жариялаған контент себеп болуы мүмкін.

Соңғы уақытта төтенше оқиғалар туралы жалған мәліметтер тарату, шынайы оқиға ретінде ұсынылған қойылымдық бейнероликтерді жариялау, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен құқық қорғау құрылымдарының қызметіне қатысты шындыққа жанаспайтын ақпарат тарату деректері бойынша азаматтар жауапкершілікке тартылған.

Жалған ақпаратпен күрес орталығы жасанды интеллект технологияларын пайдалану мәселесіне де ерекше тоқталды.

"Жасанды интеллект көмегімен жасалған суреттер, аудиожазбалар мен бейнероликтерді жариялау олардың салдары үшін авторды жауапкершіліктен босатпайды. Егер нейрожелі арқылы жасалған контент азаматтарды жаңылыстырып, дүрбелең туғызса немесе шынайы оқиға ретінде ұсынылса, мұндай жарияланымдарға да құқықтық баға беріледі", – делінген хабарламада.

Орталық әрбір жарияланымның авторы болатынын және қоғамда резонанс тудырған кез келген жалған ақпараттың цифрлық ізі сақталатынын еске салды.

Сондай-ақ жалған ақпарат тарату фактілері жазылушылар санына, аккаунттың танымалдығына немесе қолданылған технологияларға қарамастан құқықтық тұрғыдан бағаланатыны атап өтілді.

Осыған байланысты қазақстандықтарға тексерілмеген мәліметтерге сын көзбен қарап, күмәнді дереккөздерден алынған ақпаратты таратпау ұсынылды.

"Аудиторияның назарын аударуға ұмтылу жарияланған ақпараттың шынайылығына қатысты жауапкершіліктен босатпайды", – деп ескертті Жалған ақпаратпен күрес орталығы.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда тұрғын үйлердің маңына автокөлік қоюға тыйым салынғаны туралы ақпараттың шындыққа жанаспайтыны хабарланған болатын. Сондай-ақ Астанадағы қоғамдық тамақтану орындарында ит еті сатылып жатыр деген ақпарат та ресми түрде жоққа шығарылған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Бұған дейін Қазақстанда әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде және басқа да онлайн-платформаларда әдейі жалған және арандатушылық сипаттағы ақпарат тарату фактілері жиілеп кеткені хабарланған болатын. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі қазақстандықтарға қатаң жаза қолданылатынын ескертті.
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