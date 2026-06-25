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Қоғам

Сәтбаевта қаржылық қауіпсіздікке арналған форум өтті

Сәтбаевта қаржылық қауіпсіздікке арналған форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 11:46 Сурет: Ұлытау облысы бойынша ЭТТД
Сәтбаев қаласында тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған "АФМ Online 2026 – Қаржылық қауіпсіздік бойынша тренинг" форумы ұйымдастырылды.

Іс-шара Ұлытау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің бастамасымен өтіп, "Заң мен тәртіп" қағидатын насихаттауға арналды.

Форумның негізгі мақсаты – азаматтардың қаржылық сауаттылығын көтеру, интернет-алаяқтықтың алдын алу, цифрлық қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру және қаржылық құқықбұзушылықтарға қарсы иммунитетін нығайту.

Сәтбаевта қаржылық қауіпсіздікке арналған форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 11:46

Сурет: Ұлытау облысы бойынша ЭТТД

Іс-шараға прокуратура өкілдері, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өңірлік басқармасы мамандары, сарапшылар, жастар және қала тұрғындары қатысты. Кездесу барысында интернет-алаяқтардың жиі қолданатын тәсілдері, қаржы пирамидаларының белгілері, жеке деректерді қорғау және цифрлық гигиена мәселелері жан-жақты талқыланды.

Сәтбаевта қаржылық қауіпсіздікке арналған форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 11:46

Сурет: Ұлытау облысы бойынша ЭТТД

Форум аясында қатысушыларға қаржылық алаяқтықтан қорғану жолдары мен жеке қаражаттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты практикалық ұсыныстар берілді. Мамандардың айтуынша, цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы жағдайында қаржылық қауіпсіздік мәселелері өзекті бола түсуде. Сондықтан тұрғындардың ақпараттық және қаржылық сауаттылығын арттыру құқықбұзушылықтардың алдын алуда маңызды рөл атқарады.

Сәтбаевта қаржылық қауіпсіздікке арналған форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 11:46

Сурет: Ұлытау облысы бойынша ЭТТД

Ұйымдастырушылар мұндай ағартушылық іс-шаралар халықтың қаржылық қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырып, заманауи цифрлық қатерлерге төтеп беру қабілетін күшейтуге ықпал ететінін атап өтті.

Форум Сәтбаев қаласы әкімдігі мен Ұлытау жастары қоғамдық бірлестігінің қолдауымен өткізілді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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