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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысына қатысатынын мәлімдеді

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 14:35 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 25 маусымда БАҚ қызметкерлерін марапаттау рәсімінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысына қатысатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы ел үшін тарихи маңызы зор кезең қарсаңында Парламенттің VIII сессиясы өз жұмысын аяқтайтынын атап өтті.

"Мен Парламент палаталарының бірлескен отырысына қатысамын. Осы тарихи кезеңде атқарылған жұмыстардың қорытындысын шығарып, еліміздің дамуының жаңа кезеңіндегі негізгі мақсаттар мен міндеттерге тоқталамын. Біз, Қазақстан халқы, жасампаз әрі прогрессивті ұлт ретінде болашаққа нық қадам басып келеміз. Бірлік пен ынтымақты нығайта отырып, осы ауқымды жолда алға қойған барлық мақсаттарға жететінімізге кәміл сенемін", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сондай-ақ салтанатты рәсім барысында Президент алғаш рет өңірлік журналистерге пәтер беру туралы тапсырма беріп, дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының дәуірі аяқталды деуге әлі ерте екенін айтты.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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