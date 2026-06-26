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Қоғам

Қазақстандықтар пәтер сатып алмас бұрын құрылыс компаниясын тексере алады

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 09:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Енді қазақстандықтар пәтер сатып алмас бұрын құрылыс компаниясының сенімсіз құрылыс салушылар тізімінде бар-жоғын тексере алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

24.kz телеарнасының мәліметінше, жосықсыз құрылыс салушылардың тізілімі 1 шілдеден бастап жұмыс істей бастайды. Ол Қазақстан тұрғын үй компаниясының ресми сайтында жарияланып, баршаға қолжетімді болады.

Бүгінде елімізде заңсыз салынған үлестік құрылысқа қатысты 37 проблемалық нысан тіркелген. Олар 27 құрылыс салушыға тиесілі.

Проблемалық нысандардың ең көбі Ақтөбе облысында – 11. Маңғыстау облысында – 5, Батыс Қазақстан облысында – 4 нысан бар. Ал Алматы қаласы, Ақмола, Атырау және Алматы облыстарының әрқайсында үш проблемалық нысаннан тіркелген.

Салалық министрліктің мәліметінше, жаңа тізілім тұрғын үй нарығының ашықтығын арттырып, азаматтарға жаңа тұрғын үйді таңдағанда тәуекелдерді алдын ала бағалауға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ Қазақстанда құрылыс нысанын апатты деп тану және оны бұзу немесе реконструкциялау қағидалары мен негіздері бекітілді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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