Қазақстанда қандай автожолдар жаңартылып, қай бағыттарға жаңа трассалар салынады
24KZ телеарнасының мәліметінше, елімізде 11 мың шақырымнан астам автожол жөнделеді. Оның шамамен 9 мың шақырымы республикалық маңызы бар жолдарға тиесілі.
Жол желісін жаңғырту жұмыстары саланы дамытудың үш жылдық жоспары аясында жүзеге асырылып жатыр.
Жоба аясында:
- халықаралық көлік дәліздерін реконструкциялау;
- жаңа автомагистральдар салу;
- автожолдарды күрделі және орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі.
Қазір жалпы ұзындығы 4 мың шақырымды құрайтын 126 жол учаскесінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Негізгі бағыттардың қатарында Жезқазған – Петропавл, Алматы – Шелек – Қорғас, Атырау – Орал және Жаңаөзен – Кендірлі – Түрікменстан шекарасы бағыттары бар.
Сонымен қатар Қазақстанда автомобиль жолдарын орташа жөндеуге қатысты нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізілді. Көлік министрлігі 25 маусымда бұл өзгерістер жолдарды жөндеуде суық ресайклинг технологиясын кеңінен қолдануды, сондай-ақ көлік қозғалысы аз жолдарда жол төсемінің баламалы конструкцияларын пайдалануды көздейтінін түсіндірді.