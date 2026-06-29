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Қоғам

Заңсыз қоқыс тастағаны үшін прокуратура сот арқылы айыппұлды 34 есе ұлғайтты

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 16:29 Фото: Zakon.kz
2025 жылдан бастап "Таза Қазақстан" тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде көлікті пайдалана отырып, өздігінен жүретін полигондарды қалыптастыру үшін әкімшілік жауаптылық енгізілді.

Қостанай қаласының тұрғыны жүк көлігімен құрылыс қоқысын қала маңындағы аудандарға апарып, заңсыз иемделінген жерде сақтаған.

Қостанай қаласының полиция басқармасы бұзушыны ескерту шығару арқылы жауапкершілікке тартты, дегенмен заңда қалдықтарды басқару жөніндегі экологиялық талаптарды бұзғаны үшін өте қатал жауаптылық көзделген – 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу.

Мамандандырылған табиғатты қорғау прокурорының наразылығы бойынша сот 2026 жылғы 28 мамырдағы заңсыз қаулының күшін жойды. Бұзушы 865 мың теңге көлемінде айыппұл түрінде әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Сот актісі заңды күшіне енген.

Табиғатты қорғау прокуратурасы осындай барлығы он фактіні анықтады. Осыған байланысты заң нормаларын дұрыс қолдану жөніндегі іс-қимыл алгоритмі әзірленіп, уәкілетті мемлекеттік органдардың жұмысы оңтайландырылды.

Қостанай облысының прокуратурасы азаматтар мен заңды тұлғаларды белгіленбеген жерлерде қоқысты шығармауға және заңды сақтауға шақырады.

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