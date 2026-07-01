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Қоғам

Құрылтай депутаттарына қызметтік тұрғын үй беріледі

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, ключи от новых домов, ключи от нового дома, новые дома, новый дом, новоселье, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 12:31 Фото: Zakon.kz
Өнеркәсіп және құрылыс министрі міндетін атқарушының 2026 жылғы 22 маусымдағы бұйрығымен мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорынан баспанаға мұқтаж азаматтарды есепке қою және тұрғын үй беру қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістерге сәйкес, Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын, Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының судьяларын, Жоғарғы соттың, жергілікті және өзге де соттардың судьяларын тұрғын үймен қамтамасыз ету және олардың тұрғын үйді пайдалану тәртібі тиісті конституциялық заңдардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Сондай-ақ қағидаларға тұрғын үймен қамтамасыз етілетін тұлғалар қатарына Құрылтай депутаттары енгізілді.

Бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.

Еске салайық, жаңа Конституцияға сәйкес Қазақстанда екі палаталы Парламенттің орнына Құрылтай құрылады. Оның құрамына 145 депутат кіреді.

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