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Қоғам

1 шілдеден бастап ұлттық валютаның атауы ресми түрде "теңге" болып жазылады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енген Салық кодексіне және Ұлттық банктің бірқатар құқықтық құжаттарына енгізілген өзгерістерге сәйкес, Қазақстанның ұлттық валютасының атауы ресми түрде "теңге" деп жазылатын болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салық кодексіне енгізілген негізгі өзгерістердің бірі – ұлттық валютаның атауын бұрынғы "тенге" нұсқасының орнына "теңге" түрінде жазу.

Сонымен қатар Ұлттық банк өз құжаттарына да өзгерістер енгізіп, орыс тіліндегі мәтіндерде:

  • "тенге" сөзін "теңге" деп;
  • "шетелдік" сөзінің орнына "шетел азаматы" деген атауды;
  • "ақпараттық жүйелер" тіркесінің орнына "цифрлық жүйелер" деген атауды қолданатын болды.

Бұдан бөлек, Салық кодексінде жаңа Конституцияға сәйкес бірқатар атаулар жаңартылды.

Атап айтқанда:

  • "Парламент" атауы "Құрылтай" болып өзгертілді;
  • "Қазақстан Халық Кеңесі" туралы жаңа ережелер енгізілді;
  • "республикалық референдум" атауының орнына "жалпыхалықтық референдум" атауы қолданылатын болды.

Сондай-ақ "Қазақстан Республикасының Конституциялық соты туралы" заңның 40-бабына енгізілген өзгерістерге сәйкес, енді Конституциялық сотқа жүгінгені үшін мемлекеттік алым алынбайды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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