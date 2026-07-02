#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Астаналықтар құқық бұзушылық туралы хабарлағаны үшін 86,5 мың теңгеге дейін сыйақы ала алады

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана қаласының әкімдігі құқық бұзушылықтардың алдын алуға қатысатын тұрғындарды ынталандыру қағидаларын бекітті. Енді қоғамдық тәртіпті сақтауға үлес қосқан астаналықтар құқық бұзушылық туралы берген ақпараты үшін 86 500 теңгеге дейін сыйақы ала алады.

Құжатта "қоғамдық көмекші" ұғымы енгізілген. Бұл – құқық бұзушылықтың алдын алу және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті органдарға ерікті түрде көмек көрсететін азамат.

Қандай ынталандыру түрлері қарастырылған?

Қоғамдық көмекшілер мынадай тәсілдермен марапатталуы мүмкін:

  • алғыс жариялау;
  • грамотамен марапаттау;
  • ақшалай сыйақы беру;
  • білім беру және біліктілікті арттыру бағдарламаларына жіберу;
  • жұмыс орны немесе ұйымына көтермелеу туралы ұсыныс жолдау;
  • құқық бұзушылықтың алдын алуға елеулі үлес қосқан азаматтарды мемлекеттік наградаға немесе құрметті атаққа ұсыну.

Ақшалай сыйақыны қалай алуға болады?

Сыйақы алу үшін азамат уәкілетті органға әкімшілік құқық бұзушылық фактісін растайтын фото немесе бейнежазбамен бірге хабарлама жолдауы тиіс. Мұндай жағдайда сыйақы құқық бұзушыдан өндірілген айыппұл сомасы есебінен төленеді.

Сонымен қатар, анонимді хабарламалар ақшалай сыйақы төлеуге негіз болып саналмайды.

Сыйақы алу үшін азамат уәкілетті органға арнайы өтініш беруі қажет.

Қағидаға сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық фактісі расталып, іс бойынша қаулы заңды күшіне енгеннен кейін және құқық бұзушы айыппұлды толық төлеген соң, сондай-ақ бюджетте қажетті қаражат болған жағдайда, уәкілетті орган айына бір рет сыйақы алуға үміткер азаматтардың тізімін комиссияның қарауына жолдайды.

Комиссия азаматтың құқық бұзушылықтың алдын алу мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан жеке үлесін ескере отырып, көтермелеу түрін және ақшалай сыйақының мөлшерін белгілейді.

Ақшалай сыйақының ең жоғары мөлшері 20 айлық есептік көрсеткіштен (АЕК) аспайды. 2026 жылы бұл – 86 500 теңге.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
14:57, 21 наурыз 2025
Атырауда үш күнде 800-ге жуық құқық бұзушылық анықталды
Қытайда 20 хакер туралы ақпарат үшін сыйақы жарияланды
11:09, 05 маусым 2025
Қытайда 20 хакер туралы ақпарат берген адамға сыйақы жарияланды
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
11:14, 10 қараша 2025
Еңбек министрлігі 1,6 млн теңгеге дейін грант алған азаматтар туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тот самый скандальный бой на ЧА-2025 Аман Конысбек - Шавкатжон Болтаев
15:14, Бүгін
Казахстан или Узбекистан: кто выступал круче на чемпионатах Азии по боксу U 23
Умар Нурмагомедов
15:09, Бүгін
Нурмагомедов проведёт бой против китайца Ядонга в Шанхае
&quot;Кызылжар&quot; подписал албанским полузащитником Лиридоном Латифи
14:42, Бүгін
"Кызылжар" подписал албанским полузащитником Лиридоном Латифи
Андреева рассказала о причинах поражения Крейчиковой во втором круге &quot;Уимблдона&quot;
14:21, Бүгін
Андреева рассказала о причинах поражения Крейчиковой во втором круге "Уимблдона"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: