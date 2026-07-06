6 шілдеде Астана мен Алматыдағы валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz
6 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкі шетел валюталарының ресми бағамын жариялады. Сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағалары белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 6 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы мынадай:
- АҚШ доллары – 472,17 теңге;
- Еуро – 540,82 теңге;
- Рубль – 6,11 теңге;
- Қытай юані – 69,62 теңге.
Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы күн ішінде өзгеріп отыруы мүмкін. Төменде валюта сатып алу және сату бағалары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 471,04 теңге;
сату – 478,04 теңге.
Еуро:
сатып алу – 540 теңге;
сату – 550 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,70 теңге;
сату – 6,00 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 474,71 теңге;
сату – 476,89 теңге.
Еуро:
сатып алу – 540,80 теңге;
сату – 546,09 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,85 теңге;
сату – 5,98 теңге.
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