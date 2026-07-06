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Қоғам

6 шілдеде Астана мен Алматыдағы валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.07.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
6 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкі шетел валюталарының ресми бағамын жариялады. Сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағалары белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 6 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы мынадай:

  • АҚШ доллары – 472,17 теңге;
  • Еуро – 540,82 теңге;
  • Рубль – 6,11 теңге;
  • Қытай юані – 69,62 теңге.

Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы күн ішінде өзгеріп отыруы мүмкін. Төменде валюта сатып алу және сату бағалары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 471,04 теңге;

сату – 478,04 теңге.

Еуро:

сатып алу – 540 теңге;

сату – 550 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,70 теңге;

сату – 6,00 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 474,71 теңге;

сату – 476,89 теңге.

Еуро:

сатып алу – 540,80 теңге;

сату – 546,09 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,85 теңге;

сату – 5,98 теңге.

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Айдос Қали
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