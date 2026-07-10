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Қоғам

Жамбыл облысында жер сілкінді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 09:15 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
2026 жылғы 10 шілдеге қараған түні Жамбыл облысында жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның Ұлттық деректер орталығының мәліметінше, 10 шілде күні Астана уақытымен сағат 00:59-да магнитудасы 4,5 болатын жер сілкінісі тіркелген.

Жер сілкінісінің эпицентрі Тараз қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 65 шақырым жерде орналасқан.

Жерасты дүмпулерінің сезілу деңгейі мен ықтимал салдары туралы әзірге ақпарат жарияланған жоқ.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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