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Қоғам

Қазақстанда сұйытылған мұнай газының көтерме саудадағы шекті бағасы бекітілді

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 10:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 2026 жылғы 1 шілдеде ішкі нарыққа тауар биржаларынан тыс жеткізілетін сұйытылған мұнай газының көтерме саудадағы шекті бағасын бекіту туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, 2026 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін Қазақстанның ішкі нарығына жеткізілетін сұйытылған мұнай газының көтерме саудадағы шекті бағасы қосылған құн салығын (ҚҚС) есептемегенде тоннасына 59 722 теңге болып белгіленді.

Бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.

Айта кетейік, 2026 жылғы 1 қаңтар мен 30 маусым аралығында да сұйытылған мұнай газының көтерме саудадағы шекті бағасы тоннасына 59 722 теңге деңгейінде болған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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