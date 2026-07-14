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Қоғам

"Союз МС-29" кемесінің командирі экипаждың бөгде ғаламшарлықтармен кездесуге дайындығы туралы айтты

«Союз МС-29» командирі бөгде ғаламшарлықтармен кездесу ықтималдығына қатысты пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 10:24 Сурет: Instagram/petr.v.dubrov
2026 жылғы 14 шілдеде Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылатын "Союз МС-29" кемесінің командирі, ғарышкер Петр Дубров бөгде ғаламшарлықтармен кездесудің ықтималдығына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Байқоңырда өткен ұшу алдындағы баспасөз мәслихатында ресейлік ғарышкер мұндай кездесудің ықтималдығы өте төмен екенін айтты. Сол себепті экипаждар үшін мұндай жағдайға арналған арнайы нұсқаулықтар әзірленбеген.

"Союз МС-29" кемесінің командирінің айтуынша, егер мұндай оқиға шынымен орын алса, қажетті іс-қимыл хаттамалары сол жағдайға қарай әзірленетін болады.

Әзірге кез келген төтенше жағдайға арналған әмбебап қағида қолданылады: экипаж алдымен Жердегі мамандармен байланысқа шығып, әрі қарайғы әрекет жоспарын бірлесіп әзірлеуі тиіс.

"Өз тарапымнан, кеме командирі әрі Ресей сегментіне жауапты тұлға ретінде, сондай-ақ белгілі бір кезеңде Халықаралық ғарыш станциясының командирі болатындықтан, мен үшін ең басты міндет – экипаждың қауіпсіздігін қамтамасыз ету", – деп келтіреді Петр Дубровтың сөзін 5-tv.ru.

"Союз-2.1а" зымыран тасығышының "Союз МС-29" ғарыш кемесімен бірге Байқоңырдан ұшырылуы 14 шілде күні Қазақстан уақытымен сағат 19:48-ге жоспарланған. Жаңа экипаждың орбитадағы миссиясы 261 күнге созылады деп күтілуде.

Негізгі экипаж құрамына "Роскосмос" ғарышкерлері Петр Дубров пен Анна Кикина, сондай-ақ NASA астронавты Анил Менон енген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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