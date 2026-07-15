Медициналық сынақ зертханаларын акредиттеу туралы куәліктер онлайн беріледі
Министрліктің мәліметінше, ұсынылып отырған өзгерістер мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін электрондық форматта рәсімдеуге мүмкіндік береді.
Акредиттеу туралы куәлік цифрлық форматта берілетін болады. Бұл рәсімнің соңғы кезеңіндегі қағаз құжат айналымын қысқартып, өтініш берушілер үшін мемлекеттік қызметті алуды жеңілдетеді.
Жобаға сәйкес, акредиттеу нәтижесі бойынша шешім қабылданғаннан кейін өтініш беруші мемлекеттік қызметті алу үшін "электрондық үкіметтің" цифрлық порталы арқылы электрондық өтінім береді. Нәтижесінде оған акредиттеу туралы куәлік немесе дәлелді бас тарту электрондық форматта ұсынылады. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі – екі жұмыс күні.
Сонымен қатар акредиттеу жүргізуге өтініш беру тәртібі, қажетті құжаттарды ұсыну, зертхананы бағалау және мемлекеттік орган мен өтініш беруші арасындағы есептермен алмасу рәсімдері өзгеріссіз қалады.
Сондай-ақ құжат қолданыстағы заңнамаға сәйкестендіріледі. Атап айтқанда, қағида мәтініндегі "ақпараттық жүйе" және "электрондық ақпараттық портал" ұғымдары "цифрлық жүйе" және "цифрлық портал" терминдерімен алмастырылады.
Министрлік бұл өзгерістердің техникалық және ұйымдастырушылық сипатта екенін атап өтті. Олар сынақ зертханаларына жаңа талаптар енгізбейді, акредиттеу өлшемшарттарын өзгертпейді және кәсіпкерлік субъектілеріне қосымша әкімшілік жүктеме жүктемейді.
Осылайша мемлекеттік қызметті алу процесі ыңғайлырақ, ашық әрі жедел бола түседі, ал акредиттеу тәртібі бұрынғыдай сақталады.
Құжат жобасы 29 шілдеге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.