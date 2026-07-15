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Қоғам

Қазақстанда медициналық техниканы сатып алу тәртібі өзгереді

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 11:14 Фото: akorda.kz
ДСМ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, ҚАЖ мекемелерінде ұсталатын адамдарға көрсетілетін қосымша медициналық көмек аясында, сондай-ақ МӘМС жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, арнайы емдік өнімдерді сатып алу қағидаларына өзгерістер енгізуді ұсынды.

Министрліктің мәліметінше, түзетулер медициналық техниканы сатып алу жүйесін жетілдіруге бағытталған. Жаңа тәсілдер медициналық ұйымдардың заманауи әрі қауіпсіз жабдықтарды жедел алуына, ал пациенттердің сапалы әрі уақытылы медициналық көмек алуына мүмкіндік береді.

Жоба медициналық бұйымдарға сараптамалық бағалау жүргізу және оларды бюджет қаражаты мен МӘМС жүйесі есебінен сатып алу тәртібін реттейтін бірқатар нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізуді көздейді.

Денсаулық сақтау министрлігі өзгерістердің негізгі мақсаты медициналық техниканы жоспарлау мен сатып алу процесін тиімдірек, ашық әрі медициналық ұйымдар мен халықтың нақты қажеттіліктеріне бейімдеу екенін атап өтті.

Негізгі өзгерістер

Жобаға сәйкес, сараптамалық бағалаудан өтетін медициналық бұйымдардың құн шегі төмендетіледі:

  • 20 млн теңгеден 10 млн теңгеге дейін;
  • лизинг арқылы сатып алынатын техника үшін – 5 млн теңгеден бастап.

Министрліктің мәліметінше, бұл заманауи медициналық техниканы сатып алу процесін жеделдетіп, медициналық ұйымдарды жаңа жабдықтармен қамтамасыз ету мүмкіндігін кеңейтеді.

Сонымен қатар санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың қорытындысын алу міндетті талапқа айналады. Бұл денсаулық сақтау ұйымдарында пайдаланылатын медициналық техниканың сапасы мен қауіпсіздігін бақылауды күшейтеді.

Сондай-ақ технологиялық жағынан күрделі нысандар бойынша жоспарлау және құжаттаманы әзірлеуге ұлттық оператор қатысатын болады. Бұл медициналық ұйымдардың ерекшеліктерін дәлірек ескеріп, жобалық шешімдердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Бұдан бөлек, медициналық техниканы өндіруші зауыттардан тікелей қаржылық лизинг арқылы сатып алу ұсынылып отыр. Министрліктің түсіндіруінше, мұндай тәсіл денсаулық сақтау ұйымдарын алғашқы жылдың өзінде үш жылдық қажеттілікке жететін көлемде техникамен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Ведомствоның мәліметінше, жаңартылған қағидалар заманауи медициналық технологияларды енгізуді жеделдетіп, нәтижесінде еліміздегі медициналық көмектің сапасы мен пациенттердің жайлылығын арттыруға ықпал етеді.

Құжат жобасы 29 шілдеге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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