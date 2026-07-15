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Қоғам

Патрульдік-пост қызметін атқару жөніндегі нұсқаулыққа өзгерістер енгізілді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 12:21 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрінің 2026 жылғы 1 шілдедегі бұйрығымен полиция қызметкерлерінің қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету кезіндегі патрульдік-пост қызметін атқару жөніндегі нұсқаулыққа өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, көлік объектілері мен метрополитенде қызмет атқаратын патрульдік полиция нарядының (ППН) шетел азаматтарымен, сондай-ақ дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің қызметкерлерімен байланысқа тек қызметтік міндеттері аясында ғана түсетіні нақтыланды.

Бұл құқық бұзушылықтардың жолын кесу, ұшақтар, жолаушылар және электр пойыздарының қозғалыс кестесін түсіндіру, қонақүйлер мен қоғамдық тамақтану орындарының орналасқан жері туралы ақпарат беру сияқты жағдайларды қамтиды.

Сонымен қатар шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың құжаттарын тексеру кезінде полиция қызметкерлері:

  • шетелдік паспорттың жарамдылық мерзіміне;
  • тұруға ықтиярхаттың немесе азаматтығы жоқ адамның куәлігінің жарамдылығына;
  • визаның болуына;
  • тіркелгені туралы белгісі бар көші-қон картасының болуына назар аударады.

Бұл құжаттар олардың Қазақстан аумағында заңды түрде жүргенін растауы тиіс.

Егер заң бұзушылық анықталса, полиция қызметкерлері Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес жауапкершілікке тарту шараларын қабылдайды.

Сондай-ақ патрульдік-пост қызметкерлерінің бірқатар міндеттері жаңа редакцияда бекітілді. Атап айтқанда, олар:

  • көші-қон қызметіне шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстанның мемлекеттік шекарасындағы өткізу пунктіне дейін алып барып, елден шығару кезінде көмек көрсетеді;
  • шетел азаматының немесе азаматтығы жоқ адамның пойыздан не ұшақтан қалып қойғаны туралы, сондай-ақ олардың қатысуымен немесе оларға қатысты жасалған құқық бұзушылықтар, заңсыз көші-қон фактілері, заңсыз мигранттарды тасымалдау бағыттары, әдістері мен оған қатысы бар адамдар туралы барлық мәліметті кезекші бөлімге дереу хабарлайды.

Бұдан бөлек, құжатта әкімшілік жауапкершілікке қатысты иммунитеті бар тұлғаларға қатысты норма нақтыланды.

Олардың қатарында:

  • Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттары;
  • Президенттікке және Құрылтай депутаттығына кандидаттар;
  • Конституциялық кеңестің төрағасы мен мүшелері;
  • Бас прокурор;
  • Қазақстандағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл;
  • судьялар бар.

Бұл тұлғаларды Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 49-тарауында көзделген тиісті келісімсіз мәжбүрлеп әкелуге немесе сот тәртібімен әкімшілік жазаға тартуға болмайды.

Осындай өзгерістер елді мекендерде және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін патрульдік-пост қызметі туралы нұсқаулыққа да енгізілді.

Бұйрық 2026 жылғы 25 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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