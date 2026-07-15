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Қоғам

Қазақстан қор биржасындағы сауда: доллар қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 15:52 Фото: Zakon.kz
15 шілдеде Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 469,71 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткіштен 0,77 теңгеге өсті.

Сонымен қатар:

  • Ресей рублінің бағамы 6,03 теңгеге дейін төмендеді (-0,06);
  • Қытай юанінің бағамы 69,11 теңгені құрап, 0,04 теңгеге қымбаттады.

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 470,2–473 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр;
  • еуро 536,2–542 теңге аралығында саудалануда;
  • рубль 5,72–5,87 теңге аралығында айырбасталуда.

Сонымен қатар, 15 шілдедегі әлемдік сауда алаңдарында мұнай бағасы өсті.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,41 долларға қымбаттап, 85,14 долларды құрады.

Ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,22 долларға өсіп, 79,56 доллар болды.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 15 шілдеге арналған ресми бағамды:

  • доллар – 468,88 теңге;
  • еуро – 534,10 теңге;
  • рубль – 6,04 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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