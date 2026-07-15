Қазақстан қор биржасындағы сауда: доллар қымбаттады
Фото: Zakon.kz
15 шілдеде Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 469,71 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткіштен 0,77 теңгеге өсті.
Сонымен қатар:
- Ресей рублінің бағамы 6,03 теңгеге дейін төмендеді (-0,06);
- Қытай юанінің бағамы 69,11 теңгені құрап, 0,04 теңгеге қымбаттады.
Айырбастау пункттерінде:
- доллар 470,2–473 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр;
- еуро 536,2–542 теңге аралығында саудалануда;
- рубль 5,72–5,87 теңге аралығында айырбасталуда.
Сонымен қатар, 15 шілдедегі әлемдік сауда алаңдарында мұнай бағасы өсті.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,41 долларға қымбаттап, 85,14 долларды құрады.
Ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,22 долларға өсіп, 79,56 доллар болды.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 15 шілдеге арналған ресми бағамды:
- доллар – 468,88 теңге;
- еуро – 534,10 теңге;
- рубль – 6,04 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript