16 шілдедегі валюта бағамы: Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі курс
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, АҚШ долларының бағамы – 469,71 теңге, еуро – 536,17 теңге, Ресей рублі – 6,01 теңге.
Астана
АҚШ доллары
Сатып алу – 468 теңге
Сату – 475 теңге
Еуро
Сатып алу – 535 теңге
Сату – 545 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 5,57 теңге
Сату – 5,87 теңге
Алматы
АҚШ доллары
Сатып алу – 470,5 теңге
Сату – 473,5 теңге
Еуро
Сатып алу – 538,6 теңге
Сату – 544,3 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 5,71 теңге
Сату – 5,86 теңге
Шымкент
АҚШ доллары
Сатып алу – 471,6 теңге
Сату – 473,6 теңге
Еуро
Сатып алу – 537,6 теңге
Сату – 543,9 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 5,77 теңге
Сату – 5,83 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтер болып табылады. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.