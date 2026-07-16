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Қоғам

16 шілдедегі валюта бағамы: Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі курс

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 11:44 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 16 шілдеде күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, АҚШ долларының бағамы – 469,71 теңге, еуро – 536,17 теңге, Ресей рублі – 6,01 теңге.

Астана

АҚШ доллары

Сатып алу – 468 теңге

Сату – 475 теңге

Еуро

Сатып алу – 535 теңге

Сату – 545 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 5,57 теңге

Сату – 5,87 теңге

Алматы

АҚШ доллары

Сатып алу – 470,5 теңге

Сату – 473,5 теңге

Еуро

Сатып алу – 538,6 теңге

Сату – 544,3 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 5,71 теңге

Сату – 5,86 теңге

Шымкент

АҚШ доллары

Сатып алу – 471,6 теңге

Сату – 473,6 теңге

Еуро

Сатып алу – 537,6 теңге

Сату – 543,9 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 5,77 теңге

Сату – 5,83 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтер болып табылады. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

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