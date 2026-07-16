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Қоғам

Алматыда үш күн қатарынан +42 градусқа дейін аптап ыстық болады

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 15:24 Фото: pixabay
2026 жылдың шілдесі рекордтық ыстығымен таңғалдыруын жалғастыруда. Синоптиктердің болжамынша, Алматы, Шымкент және Астана тұрғындарын жаздың ең ыстық кезеңі күтіп тұр. Алдағы күндері жауын-шашын күтілмейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Батыстан жел соғады: түнде 3–8 м/с, күндіз 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +32...+34°С.

18 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан жел 7–12 м/с. Түнде +18...+20°С, күндіз +33...+35°С.

19 шілде: Ауыспалы бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел оңтүстік-батыстан соғып, кейін солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 7–12 м/с. Түнде +21...+23°С, күндіз +34...+36°С.

Алматы

17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 3–8 м/с. Түнде +23...+25°С, күндіз +40...+42°С.

18 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 3–8 м/с. Түнде +24...+26°С, күндіз +40...+42°С.

19 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан жел 3–8 м/с. Түнде +24...+26°С, күндіз +40...+42°С.

Шымкент

17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 8–13 м/с. Түнде +23...+25°С, күндіз +45...+47°С.

18 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Түнде +25...+27°С, күндіз +46...+48°С.

19 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 8–13 м/с. Түнде +25...+27°С, күндіз +46...+48°С.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы маусым айының ауа райына шолу жасаған болатын. Мамандардың мәліметінше, жаздың алғашқы айы көпжылдық рекордтарды жаңартқан аптап ыстықпен және бір тәулікте екі айлық жауын-шашын мөлшері түскен нөсерлермен ерекшеленді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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