Абай облысында "Семей орманы" орман алқабындағы табиғи өртті сөндіру жұмыстары жүргізілуде
Сурет: Telegram/qr_tjm
Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) Абай облысындағы "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында шыққан табиғи өртті сөндіру жұмыстары туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұған дейін, 2026 жылғы 16 шілдеде, "Семей орманы" аумағында өрт шыққаны хабарланған болатын. Орман өрті сағат 09:45-те Бородулиха филиалының Қамышен орманшылығының 57-кварталында тіркелген.
"Өртті сөндіруге ҚР ТЖМ бөлімшелерінің күштері мен құралдары, Экология және табиғи ресурстар министрлігінің орман шаруашылығы қызметкерлері, сондай-ақ ТЖМ, Қорғаныс министрлігі және ҰҚК авиациясы жұмылдырылды. Өртпен күресу үшін тартылған тікұшақтар өрт ошақтарына жалпы көлемі 15 тонна су төкті. Бұл жану аумақтарын оқшаулауға мүмкіндік беруде." ҚР ТЖМ
Министрлік мәліметінше, ТЖМ-нің жедел штабы өртті сөндіруге қатысып жатқан барлық қызметтің жұмысын үйлестіріп отыр.
ТЖМ өртті жою жұмыстары жалғасып жатқанын, жағдай тұрақты бақылауда екенін мәлімдеді.
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