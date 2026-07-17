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Қоғам

Қостанай облысында жиырма шақты ірі қарадан қауіпті дерт анықталды

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 10:39 Фото: primeminister.kz
Қостанай облысында бруцеллез анықталған 23 сиыр сойылды. Ауруға шалдыққан барлық мал бір ауыл округінен анықталғандықтан, ветеринарлар онда шектеу шарасын енгізген, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК ақпарына сүйенсек, Қазанбас ауыл округінде мал әкелуге және әкетуге тыйым салынды. Сондай-ақ тұрғындарға әзірге шөп, сабан, ет және сүт өнімін сатуға болмайды. Ветеринарлар тексерген 323 малдың 23-інен ауру анықталды. Олар шұғыл түрде жойылды. Адамдар арасында әзірге ауру жұқтыру дерегі тіркелген жоқ. Алайда жыл басынан бері инфекцияны екі адам жұқтырған. Дегенмен мамандар эпизоотия жағдайы бақылауда екенін және өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіштің төмен екенін айтты.

"Қазір инфекция ошағын толық жоюға және аурудың таралуына жол бермеуге бағытталған кешенді сауықтыру іс-шаралары жүргізілуде. Өткен жылы біз алғаш рет жеке қосалқы шаруашылықтарда бруцеллезге қарсы екпе салдық. Сол жұмыстардың оң нәтижесі бүгіннде байқалып отыр. Адамдар арасында бруцеллезбен сырқаттану да азайды".Саян Жансұлтанов, Әулиекөл ауданы ветеринария станциясының эпизоотолог дәрігері

Бұған дейін Қазақстан сиыр етін экспорттауға алты айлық шектеу енгізбек екенін жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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