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Қоғам

Қазақстандық әйел мемлекеттен 15 млн теңге талап етті: сот немен аяқталды

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 09:02 Фото: pexels
Ақтөбе тұрғыны аса ірі көлемдегі жымқыру туралы қылмыстық іс бойынша толық ақталғаннан кейін, үш жыл тергеуде жүргені үшін мемлекеттен 15 млн теңге өтемақы талап етті. Алайда сот төлем сомасын азайтып, оған моральдық және материалдық зиянның бір бөлігін ғана өтеу туралы шешім шығарды.

"Диапазон" газетінің мәліметінше, 2023 жылы екі менеджер мен олардың сыбайластары ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылған. Ал әйелдің әрекетінде қылмыс құрамының болмауына байланысты ол ақталған.

Ақталған әйел Қаржы министрлігі атынан мемлекетке талап арыз беріп, заңсыз қылмыстық қудалаудан көрген моральдық зардабы үшін 15 млн теңге талап еткен.

Талап қоюшы қылмыстық істің салдарынан үш жылға жуық уақыт бойы ауыр күйзелісте болғанын және қалыпты өмір сүре алмағанын алға тартқан.


"Сот оның пайдасына шешім шығарды, алайда моральдық зиянның мөлшерін азайтты. Сот шешімі бойынша Қаржы министрлігі оған моральдық зиян үшін 1,5 млн теңге төлеуге тиіс. Сондай-ақ мемлекет талап қоюшының адвокат қызметіне жұмсаған 5,5 млн теңгесін өтеуі керек", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Жамбыл облысында кәсіпкер әйел интернет-курсты іске қосу және ілгерілету үшін онлайн-продюсерге төлеген ақшасын сот арқылы қайтарып алған еді. Жазбаша келісімшарт болмағанына қарамастан, сот талап қоюшының жағына шықты.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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