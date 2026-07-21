Ұшаққа тексерусіз кімдер өте алады: тізімге өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, тізім мынадай жаңа лауазыммен толықтырылды:
- Қазақстан Республикасының вице-президенті.
Сондай-ақ мына лауазымдар жаңа редакцияда берілді:
- Қазақстан Республикасы Құрылтайының төрағасы;
- Қазақстан Халық Кеңесінің төрағасы.
Ал Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің төрағасы тізімнен алынып тасталды.
Сонымен қатар Қазақстан әуежайларындағы арнайы бөлінген залдарда қызмет көрсетілетін тұлғалар тізіміне де өзгерістер енгізілді.
Атап айтқанда, тізімге:
- вице-президент лауазымы енгізілді.
Жаңа редакцияда мына лауазымдар көрсетілді:
- Құрылтай төрағасы;
- Қазақстан Халық Кеңесінің төрағасы.
- Ал Мәжіліс төрағасы бұл тізімнен де шығарылды.
Бұдан бөлек, келесі лауазымдар жаңа редакцияда жазылды:
- Астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың әкімдері;
- Құрылтай комитеттерінің төрағалары;
- Құрылтай депутаттары;
- Құрылтай аппараты мен Конституциялық Сот аппаратының басшылары;
Президент, вице-президент, Премьер-министр, Құрылтай төрағасы, Премьер-министрдің орынбасарлары, Құрылтай төрағасының орынбасарлары, Сыртқы істер министрі және Қазақстан Республикасы Үкіметінің өзге де мүшелері басқаратын Қазақстан Республикасы делегацияларының мүшелері.
Қаулы 2026 жылғы 17 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.