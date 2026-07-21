Көлік капотына мініп алған: Семейде жол ережесін бұзған жастар жаза арқалады
Оқиға Қарағайлы шағын ауданында болған. Әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу барысында полицейлер Toyota RAV4 қозғалыстағы автокөліктің капотында жолаушының отырған бейнежазбасын анықтады.
Қатысушылардың жеке басы жедел анықталды. Көлік тізгінінде қаланың 22 жастағы тұрғыны болған. Ол жолаушыны көліктің салонынан тыс тасымалдағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сондай-ақ Жол жүрісі қағидаларының талаптарын бұзып, қозғалыс кезінде автокөліктің капотында отырған 24 жастағы жолаушы да әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Полиция мұндай әрекеттердің адам өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төндіретін атап өтеді.
Тіпті болмашы тежелу, күрт маневр жасау немесе жол-көлік оқиғасы адамның көліктен құлап, ауыр жарақат алуына әкелуі мүмкін.