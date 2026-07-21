Алматының Медеу ауданында тағы бір заңсыз салынған нысан сүріліп жатыр
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Қала құрылысын бақылау басқармасы өкілдерінің мәліметінше, сот шешімі негізінде Бегалин көшесі, 140 мекенжайындағы тұрғын үйге заңсыз салынған екі қабатты қосымша нысан бұзыла бастады.
Басқарманың хабарлауынша, меншік иесі сәулет-жоспарлау тапсырмасы мен техникалық жобаны рәсімдемей-ақ, тұрғын үйді қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізген. Соның нәтижесінде үйге қосымша құрылыс салынып, үстінен қосымша үй-жайлар тұрғызылған.
Аталған заңбұзушылыққа байланысты меншік иесіне әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілген. Алайда нұсқама талаптары орындалмағандықтан, басқарма сотқа талап-арыз жолдаған.
Медеу аудандық сотының шешімімен қала құрылысын бақылау басқармасының тұрғын үйге салынған үстеме қабат пен екі қабатты қосалқы нысанды бұзу туралы талап-арызы қанағаттандырылды.
Сот шешімін орындау үшін меншік иесі нысанды өз күшімен бастады.
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