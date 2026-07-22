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Қоғам

Вице-премьер Аида Балаева мәйіттік донорлыққа келісім беретінін мәлімдеді

Аида Балаева, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 13:59 Фото: primeminister.kz
Бүгін, 2026 жылғы 22 шілдеде Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Қазақстанда мәйіттік донорлықты дамытудың маңыздылығы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандықтарға үндеу жасаған вице-премьер адамның өмірі – табиғаттың қайталанбас сыйы әрі ешнәрсемен өлшенбейтін ең жоғары құндылық екенін атап өтті.

Адам өмірі – табиғаттың бірегей сыйы әрі әлемдегі ешбір дүниемен өлшенбейтін ең жоғары құндылық. Бұл мемлекетпен де, қоғаммен де, заңмен де, дінмен де мойындалған шындық. Әрине, бұл баршамызға ортақ, түсінікті ой. Бірақ, күні кеше "Хабар" арнасы түсірген "4739" деректі фильмін көріп отырып, осы ақиқаттың қаншалықты терең, қашналықты маңызды екеніне тағы бір рет көз жеткізгендеймін. Сөз жоқ, бұл фильм біздің адам өмірін сақтаудағы технологиялық мүмкіндіктерге ғана емес, ең алдымен әр адамға тән үміт пен өмірге құштарлық, жүрек жылатар өкініш пен қуаныш, рухани күрес сияқты үлкен сезімдерге көзімізді қайта ашқандай. Аида Балаева

Балаеваның сөзінше, осы күні елімізде 4739 адам трансплантация кезегінде тұр.

Бұл дегеніңіз 4739 үкілі үміт, елжіреген жүрек, жалтақтаған жанар. Олардың арасында 125 бала бар. Аида Балаева

Қазақстанда трансплантациялардың шамамен 90 пайызы тірі туыстық донорлардың қатысуымен жасалады. Ал қайтыс болғаннан кейінгі донорлықтың үлесі 10 пайызға да жетпейді.

Әрине, донор болу немесе болмау – әр адамның жеке таңдауы. Бұл – өте нәзік әрі күрделі мәселе. Мұндай шешімге ешкімді мәжбүрлеуге болмайды. Меніңше, бұл тақырыпта ең маңыздысы – екі тараптың да жағдайын түсіне білу. Бір жағында – ағза күтіп, өмірден үмітін үзбей жүрген адамдар болса, екінші жағында – ең жақын адамынан айырылып, орны толмас қайғыны бастан кешіп жатқан отбасы тұр. Сондықтан осы екі жағдайдың арасындағы нәзік шекара әрдайым сақталуы керек. Бұл жерде ешқандай қысым да, айыптау да болмауы тиіс. Тек әр адамның таңдауы мен әр отбасының шешіміне деген құрмет болуы қажет.Аида Балаева

Вице-премьер мәйіттік донорлыққа келісім бергенін мәлімдеді

Ал енді менің өз басыма келсем… Күндердің күнінде жақындарымның алдына дәл осындай таңдау тұрса, онда, сөз жоқ, өмірге қайта оралғысы келетін адамдарға көмектесудің маңызын түсінгенін қалар едім. Мен ағзаларымды донорлыққа беруге келісім беретінімді жауапкершілікпен атап өткім келеді. Себебі бір адамның шешімі басқа бір адамға өмір сүруге мүмкіндік беруі мүмкін. Аида Балаева

Сондықтан біз бұл тақырыптықорқынышпен емес, түсіністікпен, жауапкершілікпен және адам өміріне деген құрметпен талқылауымыз керек деп ойлаймын, – деді Балаева.

Өйткені адам өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Ал оны сақтап қалуға бағытталған әрбір ізгі қадамның маңызы зор. Трансплантацияға мұқтаж әр адамның артында өмірге деген үлкен үміт тұр. Сол үмітті үзбеу – баршамызға ортақ адамгершілік міндет деп ойлаймын. Аида Балаева

Деректі фильмді 24 шілде күні сағат 19:30-да 24KZ телеарнасынан көруге болады.

2026 жылғы 13 шілдеде Қазақстанда алғаш рет қан донорларына арналған "Құрметті донор" төсбелгісі тағайындалғаны белгілі болды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, жаңа марапаттың алғашқы иегерлері бекітілген талаптарға толық сәйкес келетін 481 тұрақты донор болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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