Елімізде жоғары оқу орнына түскісі келетіндерге тағы бір мүмкіндік берілді
Сурет: gov.kz
Бүгін, 2026 жылғы 22 шілдеде ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінде (ҒЖБМ) негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) кезінде шекті балл жинай алмай қалған талапкерлер үшін жағымды жаңалықпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елімізде жоғары оқу орнына түскісі келетіндерге тағы бір мүмкіндік берілді, олар тамыз ҰБТ-сын тапсыра алады.
"25 шілдеде тамыз айындағы Ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) қатысуға өтініш қабылдау басталып, 5 тамызға дейін жалғасады. Өтінішті Ұлттық тестілеу орталығының app.testcenter.kz сайты немесе UTO.kz мобильді қосымшасы арқылы беруге болады. Тестілеудің өзі 10-15 тамыз аралығында өтеді". ҚР ҒЖБМ баспасөз қызметі
Тамыз ҰБТ-сы жоғары оқу орнына ақылы негізде түсу үшін тестілеуді қайта тапсыруға ниетті талапкерлерге арналған.
"Алдыңғы ҰБТ-ларда шекті балл жинай алмаған талапкерлерге тестілеуден қайта өту мүмкіндігі беріледі. Сонымен қатар алдыңғы ҰБТ-ларға қатысқан талапкерлер тамыз ҰБТ-сына өтініш беру кезінде бейіндік пәндер комбинациясын өзгерте алады". ҚР ҒЖБМ баспасөз қызметі
Өтініш беру барысында тестіленушілер ҰБТ өтетін орынды, күнді және уақытты өздері таңдайды.
Ғылым министрлігінің мәліметінше, тамыз ҰБТ-сына:
- биылғы және өткен жылдардағы мектеп пен колледж түлектері,
- қандастар (Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын қазақ ұлтының өкілдері),
- шетелде орта білім алған түлектер,
- шығармашылық білім беру бағдарламаларынан басқа даярлау бағыттарына ауысқысы келетін студенттер,
- басқа білім беру бағдарламаларынан педагогикалық бағыттарға ауысқысы келетін студенттер,
- сондай-ақ алдыңғы оқу жылында шекті балл жинамаған және ақылы негізде жоғары оқу орындарына қабылданған тұлғалар қатыса алады.
Сонымен қатар өз мамандығы бойынша жоғары оқу орнында ақылы негізде білімін жалғастыруды жоспарлаған колледж түлектері әңгімелесу нәтижелері бойынша оқуға түсе алады. Бұл жағдайда қабылдауды жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары жүзеге асырады.
Бұған дейін Ғылым және жоғары білім министрлігінің функциялары жаңартылғаны хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript