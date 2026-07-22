#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
Қоғам

Елімізде жоғары оқу орнына түскісі келетіндерге тағы бір мүмкіндік берілді

ҰБТ, 25 шілде, тамыз ҰБТ , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 17:23 Сурет: gov.kz
Бүгін, 2026 жылғы 22 шілдеде ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінде (ҒЖБМ) негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) кезінде шекті балл жинай алмай қалған талапкерлер үшін жағымды жаңалықпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елімізде жоғары оқу орнына түскісі келетіндерге тағы бір мүмкіндік берілді, олар тамыз ҰБТ-сын тапсыра алады.

"25 шілдеде тамыз айындағы Ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) қатысуға өтініш қабылдау басталып, 5 тамызға дейін жалғасады. Өтінішті Ұлттық тестілеу орталығының app.testcenter.kz сайты немесе UTO.kz мобильді қосымшасы арқылы беруге болады. Тестілеудің өзі 10-15 тамыз аралығында өтеді". ҚР ҒЖБМ баспасөз қызметі

Тамыз ҰБТ-сы жоғары оқу орнына ақылы негізде түсу үшін тестілеуді қайта тапсыруға ниетті талапкерлерге арналған.

"Алдыңғы ҰБТ-ларда шекті балл жинай алмаған талапкерлерге тестілеуден қайта өту мүмкіндігі беріледі. Сонымен қатар алдыңғы ҰБТ-ларға қатысқан талапкерлер тамыз ҰБТ-сына өтініш беру кезінде бейіндік пәндер комбинациясын өзгерте алады". ҚР ҒЖБМ баспасөз қызметі

Өтініш беру барысында тестіленушілер ҰБТ өтетін орынды, күнді және уақытты өздері таңдайды.

Ғылым министрлігінің мәліметінше, тамыз ҰБТ-сына:

  • биылғы және өткен жылдардағы мектеп пен колледж түлектері,
  • қандастар (Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын қазақ ұлтының өкілдері),
  • шетелде орта білім алған түлектер,
  • шығармашылық білім беру бағдарламаларынан басқа даярлау бағыттарына ауысқысы келетін студенттер,
  • басқа білім беру бағдарламаларынан педагогикалық бағыттарға ауысқысы келетін студенттер,
  • сондай-ақ алдыңғы оқу жылында шекті балл жинамаған және ақылы негізде жоғары оқу орындарына қабылданған тұлғалар қатыса алады.

Сонымен қатар өз мамандығы бойынша жоғары оқу орнында ақылы негізде білімін жалғастыруды жоспарлаған колледж түлектері әңгімелесу нәтижелері бойынша оқуға түсе алады. Бұл жағдайда қабылдауды жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары жүзеге асырады.

Бұған дейін Ғылым және жоғары білім министрлігінің функциялары жаңартылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Телефон, онлайн, айыппұл, тексеру, төлеу, мемлекеттік қызмет
17:33, Бүгін
Айыппұлдардың бар-жоғын тексеру әрі оны төлеу үшін кезекке тұрудың қажеті жоқ - тиімді мемқызмет туралы
ҰБТ, негізгі ҰБТ, аралық қорытындылары
18:00, 15 маусым 2026
"Ереже бұзғандардың нәтижелері жойылды". Негізгі ҰБТ-ның аралық қорытындылары жарияланды
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
13:15, 13 шілде 2026
ҰБТ-2026: ең жоғары балл, тест тілі және нәтижесі жойылған талапкерлер туралы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джош Хокит
17:53, Бүгін
"Как Алекс Перейра оказался на четвёртой строчке": Хокит проехался по рейтингу UFC
Камилла Рахимова
17:44, Бүгін
Три теннисистки из России сыграют за Узбекистан на US Open
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал недостаток чемпионата мира 2026
17:30, Бүгін
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал жирный минус чемпионата мира
Алекс Перейра
17:19, Бүгін
"Ты там вообще ещё жив": Перейра жёстко ответил Анкалаеву о завершении трилогии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: