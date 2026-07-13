#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.71
531.26
6.05
Оқиғалар

ҰБТ-2026: ең жоғары балл, тест тілі және нәтижесі жойылған талапкерлер туралы

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 13:15 Фото: Национальный центр тестирования
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі 2026 жылғы 13 шілдеде негізгі Ұлттық бірыңғай тестілеудің (ҰБТ) қорытындысын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің мәліметінше, 2026 жылғы негізгі ҰБТ-ны шамамен 233 мың талапкер тапсырды. Олардың ішінде:

Оның ішінде:

  • 73,1%-ға жуығы қазақ тілінде,
  • 26,8%-ы орыс тілінде,
  • 383 адам ағылшын тілінде тестілеуден өтті.
"Талапкерлерге негізгі ҰБТ-ны екі рет тапсырып, ең үздік нәтижемен грант конкурсына қатысу мүмкіндігі ұсынылды. Осылайша, 233 мың талапкер ҰБТ-ны 422 мың рет тапсырды (2025 жылы 210 мың талапкер ҰБТ-ны 381 мың рет тапсырды)." Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Тестілеу қорытындысы бойынша 177 мыңға жуық талапкер шекті балл жинады, бұл қатысушылардың жалпы санының 76%-ын құрайды.

Бес пән бойынша ҰБТ-ның орташа балы 69 балды құрады. Ең жоғары 140 балды Павлодар облысының түлегі Әсет Альтаир және Қызылорда облысының түлегі Балхан Альфия (ҚАЗТЕСТ конвертациясы арқылы) жинады. 821 адам 130 балдан жоғары нәтижеге қол жеткізді. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқуға түсушілер үшін қолайлы жағдай жасаудың арқасында ҰБТ-ға 800 талапкер қатысқанын айта кеткен жөн.

Электронды форматта өтетін ҰБТ-да апелляцияға беру оңай, әрі ыңғайлы. Тестілеу қорытындыларымен келіспеген жағдайда талапкер бірден апелляцияға электрондық форматта өтініш береді.

Биыл апелляцияға 95 мыңнан астам өтініш қабылданып, олардың ішінде 152 бірегей тест тапсырмасына қатысты өтініштер қанағаттандырылды. Республикалық комиссия жұмысын аяқтады, талапкерлердің сертификаттары жеке кабинетте қолжетімді. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

ҰБТ өткізу барысында 890 ереже бұзушылық анықталды.

Оның ішінде:

  • 522 талапкер смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттарды алып өту әрекеті салдарынан тест тапсыру мүмкіндігінен айырылды.
  • Тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан 361 адам шығарылып, олардың нәтижелері жойылды.
  • Кейбір тестіленушілерден смарт-сағаттар, микроқұлаққаптар, смартфондар және басқа да тыйым салынған заттар табылды.
  • Бейнежазбаларды тексеруден соң ереже бұзған 7 адамның нәтижесі жойылды. Бөгде тұлғалар анықталған жоқ.

2026 жылғы ҰБТ аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 31 қазанына дейін бейнежазбаларға талдау жүргізіледі. Тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережелерді бұзу фактілері анықталған жағдайда ҰБТ нәтижелері жойылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
15:58, 22 маусым 2026
ҰБТ-ның аралық қорытындысы жарияланды: бір талапкердің нәтижесі жойылды
ҰБТ, негізгі ҰБТ, аралық қорытындылары
18:00, 15 маусым 2026
"Ереже бұзғандардың нәтижелері жойылды". Негізгі ҰБТ-ның аралық қорытындылары жарияланды
ҰБТ, наурыз, абитуриент
18:18, 26 наурыз 2024
Наурызда қанша абитуриент ҰБТ тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Иногда вы просто хотите подраться&quot;: Аспиналл о поражении Макгрегора в реванше с Холлоуэем
14:37, Бүгін
"Иногда вы просто хотите подраться": Аспиналл о поражении Макгрегора в реванше с Холлоуэем
Зарина Толыбай
14:24, Бүгін
Зарина Толыбай оформила быстрый нокаут и вышла в финал молодёжного ЧА по боксу
Айдана Убайдуллакызы
14:13, Бүгін
Айдана Убайдуллакызы нокаутировала кыргызскую боксёршу и вышла в финал молодёжного ЧА
Шорт-трекисты и фигуристы Казахстана примут участие в сборах ISU
13:59, Бүгін
Шорт-трекисты и фигуристы Казахстана примут участие в сборах ISU
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: