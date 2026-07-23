Қызылорда облысында интернет алаяқтықтың алдын алу бағытында түсіндіру жұмыстары жүргізілді
Іс-шара барысында полиция қызметкерлері мен блогер халық көп жиналатын орындарда тұрғындарға ақпараттық парақшалар таратып, интернет алаяқтарының кең таралған айла-тәсілдері, жеке және банктік деректерді қорғау, күмәнді сілтемелер мен қоңырауларға сенбеу, сондай-ақ алаяқтардың құрбаны болмау жолдары жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
Сонымен қатар арнайы бейнеролик түсіріліп, онда азаматтарды интернет алаяқтықтан сақтандыруға бағытталған маңызды кеңестер берілді. Кездесу барысында қазіргі таңда өзекті болып отырған "дроппер" ұғымына ерекше назар аударылды.
Дроппер – интернет алаяқтарының заңсыз әрекеттеріне өз банктік картасын немесе есепшотын пайдалану арқылы көмектесетін тұлға. Мұндай адамдардың шоттары арқылы жәбірленушілердің ақшасы басқа есепшоттарға аударылып немесе қолма-қол шешіліп алынады.
Осыған байланысты азаматтарға өздерінің банк карталары мен есепшоттарын үшінші тұлғаларға пайдалануға бермеу, күмәнді қаржылық операцияларға қатыспау қажеттігі ескертілді. Полиция департаментінің мәліметінше, интернет алаяқтыққа жәрдемдесетін дропперлердің жауапкершілігін күшейту мақсатында Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне жаңа норма енгізілген.
Оған сәйкес кінәлі тұлғаларға 160 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу немесе жеті жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген. Заң мен тәртіп – әр азаматтың қауіпсіздігінің кепілі. Интернеттегі қауіпсіздік өзіңізден басталады!