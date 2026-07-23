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Қоғам

Қазақстандық ірімшікке қақалып, клиникалық өлім жағдайын бастан өткерді

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 10:02 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның солтүстігінде жедел жәрдем қызметінің дәрігерлері шешіл ірімшігіне қақалып, клиникалық өлім жағдайына түскен 50 жастағы ер адамның өмірін аман алып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 11 шілде күні кешке Қызылжар ауданының Бескөл ауылынан 103 нөміріне ер адамның тұншығып жатқаны туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына жедел жәрдем бригадасы дереу аттанды.

Дәрігерлер келген кезде науқаста өмір белгілері болмаған.

"Ер адамда клиникалық өлім тіркелді. Жедел жәрдем бригадасы дереу реанимациялық шараларды бастады", – деп мәлімдеді Солтүстік Қазақстан облыстық Жедел медициналық жәрдем орталығы.

Тексеру барысында дәрігерлер тыныс алу жолының бітелуіне шешіл ірімшігінің бір тілімі себеп болғанын анықтады. Мамандар бөгде затты алып шыққаннан кейін тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіріп, реанимациялық шараларды жалғастырды.

Біраз уақыттан кейін зардап шеккен адамның жүрегі қайта соға бастады. Ауруханаға жеткізу кезінде ол өздігінен тыныс алып, жағдайы тұрақтанған.

Науқас Қызылжар аудандық ауруханасына сәтті жеткізілді.

"Қазіргі уақытта оның өмірі мен денсаулығына ешқандай қауіп жоқ", – деп қорытындылады дәрігерлер.

Еске салайық, 22 шілдеде Алматы қалалық Балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығының дәрігерлері тұрғын үй кешенінің бесінші қабатынан құлап, ауыр жарақат алған төрт жасар баланың өмірін сақтап қалғаны туралы хабарлаған болатынбыз.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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