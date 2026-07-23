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Қоғам

Ең төменгі баға белгіленетін тауарлар тізбесі жаңартылады

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 10:14 Фото: Zakon.kz
Қаржы министрлігі ең төменгі баға белгіленетін жекелеген тауарлар тізбесіне өзгерістер енгізу туралы бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба ұлттық валютаның атауын жаңа Конституцияның талаптарына сәйкестендіру мақсатында әзірленген. Осыған байланысты құжат мәтініндегі "тенге" атауы "теңге" деп өзгертіледі.

Сонымен қатар Салық кодексіне сәйкес ең төменгі баға белгіленетін жекелеген тауарлардың кеңейтілген тізбесін бекіту ұсынылып отыр.

Министрліктің мәліметінше, бұл өзгерістер импортталатын тауарлардың нақты құнын айқындауға, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден әкелінетін тауарлар бойынша салық төлеуден жалтарудың алдын алуға, сондай-ақ адал импорттаушылар мен отандық өндірушілер үшін тең бәсекелестік жағдай қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Құжат жобасы 6 тамызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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