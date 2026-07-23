#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
467.65
533.26
5.96
Қоғам

Гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі: не өзгерді

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 10:27 Фото: primeminister.kz
Су ресурстары және ирригация министрі міндетін атқарушының 2026 жылғы 16 шілдедегі бұйрығымен Гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі регламентіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, І сыныптағы гидротехникалық құрылыстарға (ГТҚ):

  • биіктігі 30 метрден асатын немесе су қоймасының көлемі 100 миллион текше метрден асатын бөгеттер;
  • су өткізу қабілеті секундына 100 текше метрден асатын гидротораптар немесе су тастағыш құрылыстар жатады.

ІІ сыныптағы ГТҚ-ға:

  • биіктігі 20 метрден асатын және (немесе) су қоймасының көлемі 50 миллион текше метрден асатын бөгеттер;
  • су өткізу қабілеті секундына 50 текше метрден асатын гидротораптар немесе су тастағыш құрылыстар жатады.

ІІІ сыныптағы ГТҚ-ға:

  • биіктігі 10 метрден асатын және (немесе) су қоймасының көлемі 20 миллион текше метрден асатын бөгеттер;
  • су өткізу қабілеті секундына 20 текше метрден асатын гидротораптар немесе су тастағыш құрылыстар жатады.

IV сыныптағы ГТҚ-ға:

  • биіктігі 5 метрден асатын және (немесе) су қоймасының көлемі 10 миллион текше метрден асатын бөгеттер;
  • су өткізу қабілеті секундына 10 текше метрге дейінгі гидротораптар немесе су тастағыш құрылыстар жатады.

Сонымен қатар регламентке табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде жоғары қауіп төндіретін әрі ықтимал қауіпті деп танылатын гидротехникалық құрылыстарға қатысты жаңа норма енгізілді.

Атап айтқанда, мұндай нысандарға І, ІІ және ІІІ сыныптағы ГТҚ, сондай-ақ қирауы адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіруге, қоршаған ортаға залал тигізуге немесе жеке және заңды тұлғаларға материалдық шығын келтіруі мүмкін IV сыныптағы гидротехникалық құрылыстар жатқызылады.

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде жоғары қауіп төндіретін әрі ықтимал қауіпті деп танылған гидротехникалық құрылыстарды пайдалану барысында олардың қауіпсіз күйін меншік иесі (иесі) көпфакторлы тексеру жүргізу арқылы қамтамасыз етеді.

Бұйрық 2026 жылғы 2 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода
11:35, 12 қыркүйек 2025
Қандай гидротехникалық құрылыстар қауіп төндіреді: тізім бекітілді
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
09:56, 01 тамыз 2025
Қазақстанда тұрғын үй көмегі жаңа әдіспен есептелетін болады
Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, почтовое отделение, доставка почты
12:25, 21 шілде 2026
Пошта қызметтерін ұсыну ережелері өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Кайсар Арена&quot; получила допуск к проведению матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы
10:50, Бүгін
"Кайсар Арена" получила допуск к проведению матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы
Алан Курмангалиев
10:35, Бүгін
Семь медалей завоевали казахстанцы на турнире по настольному теннису в Узбекистане
Аяна Болатбеккызы
10:20, Бүгін
Кто стал чемпионом: итоги первого дня чемпионата Казахстана по лёгкой атлетике
Гуськов
10:09, Бүгін
Узбекский боец Гуськов хочет претендовать на временный титул UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: