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Қоғам

Креативті индустрияға жататын қызмет түрлерінің тізімі кеңейтілді

Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрінің 2026 жылғы 20 шілдедегі бұйрығымен креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесіне толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 14:05 Сурет: pixabay
Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрінің 2026 жылғы 20 шілдедегі бұйрығымен креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесіне толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тізім мынадай креативті қызмет түрлерімен толықтырылды:

  • веб-порталдар қызметі;
  • радиохабар тарату;
  • мәдениет саласындағы білім беру;
  • жарнама агенттіктерінің қызметі;
  • кітап шығару;
  • баспа қызметінің өзге де түрлері;
  • кино, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды тарату қызметі;
  • кинофильмдерді көрсету қызметі;
  • полиграфиялық өндірістің өзге де түрлері;
  • тығыннан, сабаннан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру.

Бұйрық 2026 жылғы 2 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

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