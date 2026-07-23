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Қоғам

Жүргізуші куәлігін алатын қазақстандықтарға маңызды жайт түсіндірілді

Школа вождения, автошкола, курсы вождения, сдача на права, водительские права, автодром, инструктор по вождению, ПДД, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 16:04 Фото: freepik
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының мамандары жүргізуші куәлігін рәсімдеу кезінде ескерілетін маңызды талап туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 23 шілдеде қазақстандықтардың бірі мамандарға:

"Жақында жүргізуші куәлігін аламын. Құжатты рәсімдеу үшін өзімнің дайын фотосуретімді алдын ала әкелуге бола ма?" – деген сауал жолдады.

Мемлекеттік корпорация өкілдері мұндай мүмкіндік қарастырылмағанын түсіндірді.

"Жүргізуші куәлігін рәсімдеу кезінде фотосурет мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында (мамандандырылған ХҚКО) сол жерде түсіріледі", – деп мәлімдеді "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін өздігінен ХҚКО-ға бара алмайтын қазақстандықтарға қандай қызметтер қолжетімді екені туралы айтылған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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