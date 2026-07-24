ІІМ жаңа медициналық тексеру ережелері туралы қауесеттен кейін жүргізушілерге үндеу жасады
Төменде қазақстандықтардан келіп түскен негізгі сұрақтар топтамасы берілген.
Жүргізушілердің медициналық тексеруден өтуіне қандай өзгерістер енгізілді?
– Жүргізушілердің медициналық тексеруден өту талабы жаңа талап емес. Бұл норма 2014 жылдан бері "Жол жүрісі туралы" заңда көрсетілген. Қазір Денсаулық сақтау министрлігі мен Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелері өзара біріктірілді. Соның арқасында міндетті медициналық тексеруден өткені туралы мәліметтер екі министрліктің жүйелері арасында автоматты түрде беріледі.
65 жастан асқан жүргізушілер нені білуі керек?
– 65 жастан асқан және мүгедектігі бар жүргізушілерге тек әр екі жыл сайын медициналық тексеруден өтсе жеткілікті. Оның нәтижесі автоматты түрде жүйеге түседі. Сондықтан ешқандай қосымша анықтама жинаудың немесе мемлекеттік органдарға барып жүрудің қажеті жоқ. Сондай-ақ жүргізуші куәлігінің мерзімін ұзарту немесе бұл туралы ІІМ-ге жеке хабарлау талап етілмейді. Азаматтарға алаңдауға еш негіз жоқ. Ешқандай жаңа талап немесе артық құжат рәсімдеу енгізілген жоқ. Барлығы бұрынғыдан да ыңғайлы және қарапайым түрде.
Әлеуметтік желіде ақпарат тарату туралы.
– Блогерлер мен ақпараттық парақша иелеріне жалған ақпарат таратқаны үшін заңда жауапкершілік бар екенін ескертеміз. Сондықтан ақпаратты таратпас бұрын оның дұрыстығына көз жеткізуді сұраймыз. Себебі жалған мәліметтер халықты шатастыруы мүмкін. Сондықтан тек мемлекеттік органдардың ресми ақпараттарына сенуге кеңес береміз. Қажет болған жағдайда түсіндірме беруге әрдайым дайынбыз.
2026 жылдың жазы Қазақстандағы жол қозғалысы ережелеріне енгізілген бірқатар өзгерістер мен толықтырулар кезеңі болды. Әңгіме екі заң туралы болып отыр: олардың бірі 2026 жылғы 1 шілдеде күшіне енсе, екіншісі 25 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі. Осыған байланысты Zakon.kz 20 шілдеде жаңа ережелердің мән-жайын егжей-тегжейлі түсіндірген болатын.