#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
476.07
541.86
6.08
Қоғам

Алматы, Астана және тағы төрт қалада ауа сапасы нашарлайды

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 11:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның бірден алты қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК таратқан ескертуде айтылған.

"2026 жылғы 27 шілдеде Ақтөбе мен Алматыда, түнде Астана, Теміртау, Қарағанды және Қостанай қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды, ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Оларға желсіз ауа райы, баяу жел, тұман және инверсия жатады.

Мұндай жағдайда қала тұрғындарына, әсіресе автокөлік жолдары мен басқа да ластаушы көздердің маңында ашық ауада жүру уақытын қысқарту ұсынылады. Ал өкпенің созылмалы, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерді бірге алып жүруі керек.

Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы 27 шілдеге арналған дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер Алматы, Шымкент қалалары мен Қазақстанның барлық 17 облысында қауіпті ауа райы құбылыстары болатынын ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
13:04, Бүгін
27 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
12:43, 12 қыркүйек 2025
Алматы, Астана және тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасалды: 12 қыркүйекте неден сақ болу керек
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
10:17, 29 наурыз 2026
Астана, Алматы және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов
13:28, Бүгін
Казахстанский форвард Самородов прокомментировал интерес к нему со стороны "Спартака"
Алихан Кушев
13:20, Бүгін
Алихана Кушева разгромили на чемпионате мира по борьбе, где он представляет Казахстан
Теннисисты Казахстана завоевали ещё две медали на международном турнире в Алматы
13:11, Бүгін
Теннисисты Казахстана завоевали ещё две медали на международном турнире в Алматы
Мирас Махамбет
12:55, Бүгін
Казахстанский борец Мирас Махамбет потерпел разгромное поражение от россиянина на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: