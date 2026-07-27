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Қоғам

Алматыда биыл 100-ден астам жеделсаты ауыстырылады

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 16:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматыда биыл көппәтерлі тұрғын үйлердегі 105 жеделсатыны ауыстыру жоспарланған. Бұл туралы қалалық Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасының өкілдері айтты.

Жаңартылатын жеделсатылардың 47-сі 25 жылдан астам уақыт пайдаланылған, ал 58-і техникалық тұрғыдан күрделі жөндеуді қажет етеді. Жоба 2023-2029 жылдарға арналған тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымды дамыту тұжырымдамасы аясында іске асырылуда.

Қазір Алматыда 14,5 мыңға жуық жеделсаты пайдаланылуда. Оның ішінде 8,4 мыңнан астамы 2 671 көппәтерлі тұрғын үйде орнатылған.

Басқарма өкілдерінің мәліметінше, жеделсатылардың тозу деңгейін ескере отырып, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қалада жыл сайын кемінде 150 жеделсатыны жаңарту қажет.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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