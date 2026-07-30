#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
Қоғам

Тамыз айында Астанадан Семей, Ақтөбе және Жезқазғанға жаңа әуе рейстері ашылады

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 12:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Маусымдық сұраныстың артуына байланысты VietJet Qazaqstan әуекомпаниясы жазғы кезеңде ішкі бағыттар желісін кеңейтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әуекомпания баспасөз қызметінің мәліметінше, 1 тамыздан бастап Астана – Семей бағыты бойынша жаңа тұрақты рейс іске қосылады.

Сонымен қатар қосымша рейстер де енгізіледі:

  • 3–8 тамыз аралығында – Астана – Ақтөбе бағыты;
  • 1–31 тамыз аралығында – Астана – Жезқазған бағыты.
"Маршруттар желісінің кеңеюі жаз мезгіліндегі жолаушылар сұранысын тиімді қамтамасыз етіп, өңірлердің көлік қатынасының қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жолаушыларға Қазақстан ішінде саяхаттаудың қосымша әрі қолайлы нұсқалары ұсынылады",- делінген компания мәліметінде.

Бұған дейін қазақстандық әуекомпания Астанадан ұшатын жолаушыларға маңызды үндеу жасағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
13:45, Бүгін
Түркиядан Қазақстанға жаңа әуе рейстері ашылмақ
Астана – Омбы – Астана бағыты бойынша әуе рейсі уақытша тоқтатылды
10:54, 10 шілде 2026
Астана – Омбы – Астана бағыты бойынша әуе рейсі уақытша тоқтатылды
Қазақстан мен Оңтүстік Корея елдері арасындағы әуе рейстерінің саны артып, жаңа әуе бағыттары ашылады
10:13, 20 ақпан 2024
Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасында жаңа әуе рейстері ашылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
14:04, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: три казахстанки лишили себя возможности выиграть "золото"
Пауло Коста
13:59, Бүгін
"В 2026 году у нас будет другой чемпион": Коста предупредил чемпиона UFC Ульберга
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
13:38, Бүгін
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
&quot;Анарбеков - герой матча&quot;: в Казахстане восхитились игрой &quot;Кайрата&quot; против &quot;Омонии&quot; в ЛЧ
13:24, Бүгін
"Анарбеков - герой матча": в Казахстане восхитились игрой "Кайрата" против "Омонии" в ЛЧ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: