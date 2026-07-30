Тамыз айында Астанадан Семей, Ақтөбе және Жезқазғанға жаңа әуе рейстері ашылады
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Маусымдық сұраныстың артуына байланысты VietJet Qazaqstan әуекомпаниясы жазғы кезеңде ішкі бағыттар желісін кеңейтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әуекомпания баспасөз қызметінің мәліметінше, 1 тамыздан бастап Астана – Семей бағыты бойынша жаңа тұрақты рейс іске қосылады.
Сонымен қатар қосымша рейстер де енгізіледі:
- 3–8 тамыз аралығында – Астана – Ақтөбе бағыты;
- 1–31 тамыз аралығында – Астана – Жезқазған бағыты.
"Маршруттар желісінің кеңеюі жаз мезгіліндегі жолаушылар сұранысын тиімді қамтамасыз етіп, өңірлердің көлік қатынасының қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жолаушыларға Қазақстан ішінде саяхаттаудың қосымша әрі қолайлы нұсқалары ұсынылады",- делінген компания мәліметінде.
Бұған дейін қазақстандық әуекомпания Астанадан ұшатын жолаушыларға маңызды үндеу жасағанын жазғанбыз.
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