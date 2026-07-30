Түркиядан Қазақстанға жаңа әуе рейстері ашылмақ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 31 шілдеден бастап Қазақстанның әуе тасымалы нарығына Түркияның SunExpress әуе компаниясы шығады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстанның Азаматтық авиация комитетінің мәліметінше, әуе компаниясы Алматы – Измир бағыты бойынша тікелей тұрақты жолаушылар рейстерін орындай бастайды. Рейстер аптасына екі рет – сейсенбі және жұма күндері Boeing 737 ұшақтарымен жүзеге асырылады.
Ведомствоның айтуынша, Қазақстан мен Түркия арасындағы жаңа әуе қатынасының ашылуы екі елдің сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туристік және мәдени ынтымақтастығын одан әрі дамытуға ықпал етеді.
Бұған дейін тамыз айында Астанадан Семей, Ақтөбе және Жезқазғанға жаңа әуе рейстері ашылатындығын жазғанбыз.
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