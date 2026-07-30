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Қоғам

Түркиядан Қазақстанға жаңа әуе рейстері ашылмақ

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 13:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 31 шілдеден бастап Қазақстанның әуе тасымалы нарығына Түркияның SunExpress әуе компаниясы шығады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның Азаматтық авиация комитетінің мәліметінше, әуе компаниясы Алматы – Измир бағыты бойынша тікелей тұрақты жолаушылар рейстерін орындай бастайды. Рейстер аптасына екі рет – сейсенбі және жұма күндері Boeing 737 ұшақтарымен жүзеге асырылады.

Ведомствоның айтуынша, Қазақстан мен Түркия арасындағы жаңа әуе қатынасының ашылуы екі елдің сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туристік және мәдени ынтымақтастығын одан әрі дамытуға ықпал етеді.

Бұған дейін тамыз айында Астанадан Семей, Ақтөбе және Жезқазғанға жаңа әуе рейстері ашылатындығын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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