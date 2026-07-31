Тұрғындармен ашық диалог өз нәтижесін берді: Шымкентте жол қауіпсіздігі күшейтілді
Осындай кездесудің нақты нәтижесі Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығы Мұхтар Қожаевтың қала тұрғындарымен кездесуінде көрініс тапты.
Ашық диалог барысында тұрғындар мектептер, балабақшалар, ойын алаңдары және өзге де әлеуметтік нысандар маңындағы жол қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді көтерді. Азаматтар қосымша жол белгілерін орнатуды, жасанды жол кедергілерін қоюды және қауіпті учаскелердегі қауіпсіздік шараларын күшейтуді сұрады.
Тұрғындар көтерген барлық мәселе бірден қолға алынды. Көп ұзамай полиция қызметкерлері жетіспейтін жол белгілерін орнатып, қолданыстағы белгілерді жаңартты, жасанды жол кедергілерін қойды және қауіпті учаскелерде өзге де қажетті шараларды қабылдады.
Тұрғындардың айтуынша, кездесу барысында көтерілген мәселелер қағаз жүзінде қалып қоймай, іс жүзінде шешімін тапқан. Асар-2 шағынауданының тұрғыны ойын алаңы, мектеп және балабақша маңындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесін көтергенін айтты.
"Кездесуден кейін мәселе өте тез шешілді. Жасанды жол кедергілері орнатылып, жол белгілері жаңартылды. Жедел әрекет еткені үшін алғысымызды білдіреміз", – деді ол.
Осындай өтінішпен Мөлтек шағынауданының тұрғыны да жүгінген.
"Біздің өтінішіміз қысқа мерзімде қаралды. Қажетті жол белгілері мен жасанды жол кедергілері орнатылды. Қазір бұл жерде әлдеқайда қауіпсіз. Көмек көрсеткендеріңіз үшін рақмет", – деді тұрғын.
ІІМ-де әрбір өтініштің нақты нәтижеге ұласуы – Ішкі істер министрі Ержан Саденов алға қойған негізгі міндеттердің бірі екенін атап өтті. Ашық кездесулер барысында тұрғындар көтерген барлық мәселе бақылауда және "Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында кезең-кезеңімен шешімін тауып келеді.