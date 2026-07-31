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Қоғам

Тамыздың басында Қазақстанда аптап ыстық болып, бұршақ аралас нөсер жауады

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 12:56 Фото: pixabay
Қазақстанда аптап ыстық сақталып, найзағай ойнап, бұршақ аралас жаңбыр жауады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2026 жылғы 1-3 тамызға арналған ауа райы болжамында айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, алдағы үш тәулікте Қазақстанда ауа райы құбылмалы болады.

"Ел аумағының басым бөлігінде аптап ыстық сақталады. Қазақстанның көп бөлігінде жауын-шашын негізінен қысқа уақытқа созылып, жекелеген аумақтарда ғана жауады. Тек солтүстік және орталық өңірлерде бұршақ аралас қатты жаңбыр жауып, екпінді жел соғады", – делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.

Болжамға сәйкес, ең жоғары температура оңтүстік, оңтүстік-шығыс, шығыс және орталық облыстарда тіркеледі. Күндіз ауа температурасы +35...+40°C-қа дейін көтеріледі.

"Ал еліміздің батысында 1 тамыздан бастап ауа райы өзгере бастайды. Ауа температурасы аздап төмендегенімен, климаттық нормадан жоғары болады", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы шілденің соңғы күнінде Қазақстанда ауа райы бұзылатынын хабарлаған. Осыған байланысты еліміздің 17 облысында дауылды ескерту жарияланды.

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