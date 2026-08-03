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Қоғам

Алматыда Саин көшесіндегі жылдамдық шектелді

Алматыда Саин көшесінің едәуір бөлігінде көлік қозғалысының ең жоғары жылдамдығы сағатына 60 шақырымға дейін төмендетілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 16:40 Сурет: pixabay
Алматыда Саин көшесінің едәуір бөлігінде көлік қозғалысының ең жоғары жылдамдығы сағатына 60 шақырымға дейін төмендетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 3 тамызда қалалық Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасы мәлімдеді. Ведомствоның түсіндіруінше, бұл шара қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақты ұйымдастыру аясында қабылданған.


"Жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру мақсатында, сондай-ақ Саин көшесінің Райымбек даңғылы және Төле би көшесімен қиылысындағы жолайрықтарға кіретін және олардан шығатын учаскелердің ерекшеліктерін ескере отырып, аталған аумақта көлік қозғалысының ең жоғары жылдамдығы сағатына 60 шақырымға дейін шектелді", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар қолданыстағы жолақтардың ені қайта бөлініп, көлік қозғалысына арналған төрт жолақ ұйымдастырылды.

20 маусымнан бастап Алматыдағы Саин көшесінің Рысқұлов даңғылынан Мұстафин көшесіне дейінгі бөлігінде қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақ сынақ түрінде іске қосылды. Біраз уақыттан кейін жүргізушілер бұл аумақта көлік кептелісінің көбейгеніне шағымдана бастады. Қала билігі тұрғындардың өтініштері мен шағымдарын зерделеп, тиісті шаралар қабылдады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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