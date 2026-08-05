Өндірістік жарақаттың ауырлық дәрежесін анықтау: Денсаулық сақтау министрлігі қағидаларды жаңартады
Құжат медициналық технологияларды бағалаудың қолданыстағы жүйесін жетілдіруге, рәсімдердің ашықтығын арттыруға және халықаралық тәжірибеде қолданылатын заманауи тәсілдерді енгізуге бағытталған.
Денсаулық сақтау технологияларын бағалаудың жаңартылған қағидалары медициналық көмектің сапасын арттыруға және пациенттердің мүддесі үшін заманауи халықаралық тәсілдерді енгізуге мүмкіндік береді.
Өндірістік жарақаттың ауырлық дәрежесін анықтау кезінде мамандар:
- зардап шегушінің жағдайы туралы клиникалық деректерді;
- диагностика мен емдеудің медициналық стандарттарын басшылыққа алуы қажет.
Өндірістік жарақаттың ауырлық дәрежесін анықтаудың негізгі өлшемшарттарына мыналар жатады:
- алған жарақаттардың сипаты мен дәрежесі (сынықтар, күйіктер, ішкі ағзалардың зақымдануы, бас-ми жарақаттары және басқа да жарақаттар);
- зардап шегушінің өміріне тікелей қауіптің болуы;
- еңбекке уақытша жарамсыздық мерзімі;
- жалпы немесе кәсіптік еңбекке қабілеттіліктен тұрақты айырылу;
- ауруханаға жатқызу, хирургиялық араласу немесе реанимациялық шаралар жүргізу қажеттілігі;
- жарақаттың салдары (сауығу, мүгедектіктің белгіленуі немесе зардап шегушінің қайтыс болуы).
Маңызды өзгерістердің бірі – медициналық технологияларды "қарапайым" және "күрделі" деп бөлуден бас тартып, оларды бағалаудың бірыңғай кешенді тәсіліне көшу. Ведомствоның түсіндіруінше, бұл тәсіл әрбір технологияның өзіндік ерекшелігін ескеруге мүмкіндік береді. Өйткені жекелеген дәрілік препараттарды қолданудың өзі олардың тиімділігін, қауіпсіздігін және денсаулық сақтау жүйесіне ықпалын егжей-тегжейлі талдауды қажет етуі мүмкін.
Сондай-ақ жобада медициналық технологияларды экономикалық тұрғыдан бағалаудың заманауи әдістерін қолдану көзделген. Бұл олардың ұзақ мерзімді тиімділігі мен экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, денсаулық сақтау жүйесіне ықпалын бағалауға мүмкіндік береді. Министрліктің мәліметінше, мұндай тәсіл халықаралық тәжірибеде кеңінен қолданылады және жаңа медициналық технологияларды қарастыру кезінде негізді шешімдер қабылдауға ықпал етеді.
Шешім қабылдау үдерісінің ашықтығын арттыру үшін көпөлшемді талдау енгізу ұсынылады. Бұл әдіс медициналық технологияларды клиникалық тиімділік, қауіпсіздік, қолжетімділік, экономикалық орындылық және пациенттер үшін маңыздылық сияқты бірнеше факторды бір мезгілде ескере отырып бағалауға мүмкіндік береді.
Ұсынылып отырған өзгерістер шешімдер объективті деректер мен ғылыми тәсілдер негізінде әрі азаматтардың мүддесін ескере отырып қабылданатын денсаулық сақтау технологияларын бағалаудың анағұрлым заманауи және тиімді жүйесін қалыптастыруға бағытталған.
Жоба "Ашық НҚА" порталында 19 тамызға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылды.