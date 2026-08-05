#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
471.98
543.39
5.82
Қоғам

Аптап ыстық жаңбырмен алмасады: 6-8 тамызда Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 15:15 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері еліміздің үш ірі қаласына арналған ауа райы болжамын жаңартты. 2026 жылғы 6-8 тамыз аралығында Астана, Алматы және Шымкентте аптап ыстық жаңбырлы күндермен алмасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

6 тамызда көшпелі бұлт шығады, түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болады. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +26...+28°С болады.

7 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Жел секундына 5-10 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +26...+28°С болады.

8 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы түнде +11...+13°С, күндіз +28...+30°С болады.

Алматы

6 тамызда көшпелі бұлт шығып, аздаған жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Желдің екпіні секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +29...+31°С болады.

7 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Ауа температурасы түнде +15...+17°С, күндіз +31...+33°С болады.

8 тамызда көшпелі бұлт шығып, күндіз өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Жел секундына 3-8 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +31...+33°С болады.

Шымкент

6 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің екпіні секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +32...+34°С болады.

7 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Жел секундына 8-13 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +34...+36°С болады.

8 тамызда көшпелі бұлт шығып, күндіз өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +36...+38°С болады.

Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы тамызға арналған құрғақшылық болжамын нақтылаған еді. Оның қорытындысымен мына жерден танысуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето
16:43, 03 маусым 2026
Жаңбыр жауса да, аптап ыстық сақталады: Алматы, Астана мен Шымкентте ауа температурасы жоғарлайды
Синоптиктердің болжауынша, Батыс Қазақстанда аптап ыстық болады
14:20, 05 маусым 2024
6-8 маусым күндері Қазақстандағы ауа райы қандай болады
Весна, потепление, весна в Алматы, пасмурная погода, тучи
15:08, 31 наурыз 2026
1–3 сәуірде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шон Брэди
17:10, Бүгін
Брэди уверен в победе Махачева над Гэрри в титульном бою
Аманали Дияр
16:55, Бүгін
Казахстанский борец Дияр Аманали получил машину за победу на чемпионате мира до 17 лет
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
16:41, Бүгін
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
Магомед Анкалаев
16:20, Бүгін
Бывший чемпион UFC Уиттакер хочет подраться с Магомедом Анкалаевым
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: