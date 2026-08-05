Аптап ыстық жаңбырмен алмасады: 6-8 тамызда Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Астана
6 тамызда көшпелі бұлт шығады, түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болады. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +26...+28°С болады.
7 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Жел секундына 5-10 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +26...+28°С болады.
8 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы түнде +11...+13°С, күндіз +28...+30°С болады.
Алматы
6 тамызда көшпелі бұлт шығып, аздаған жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Желдің екпіні секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +29...+31°С болады.
7 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Ауа температурасы түнде +15...+17°С, күндіз +31...+33°С болады.
8 тамызда көшпелі бұлт шығып, күндіз өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Жел секундына 3-8 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +31...+33°С болады.
Шымкент
6 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің екпіні секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +32...+34°С болады.
7 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Жел секундына 8-13 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +34...+36°С болады.
8 тамызда көшпелі бұлт шығып, күндіз өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +36...+38°С болады.
Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы тамызға арналған құрғақшылық болжамын нақтылаған еді. Оның қорытындысымен мына жерден танысуға болады.