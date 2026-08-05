Синоптиктер сәрсенбіде аптап ыстық болатын өңірлердің атын атады
Сурет: unsplash
Алдағы бейсенбіде елімізде ауа райы тұрақсыз болады: бұршақ пен қатар жаңбыр жауса, сонымен қатар 38 градусқа дейінгі аномальды ыстық болады деп күтіледі. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Zakon.kz сайтына ұсынған 2026 жылғы 6 тамызға арналған ауа райы болжамында айтылады.
Болжамға сәйкес, күндіз республикамыздың бірден бес өңірін аптап ыстық қамтиды:
- +35...+37°С: Атырау және Ұлытау облыстарында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батысында, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында;
- +38°С: Маңғыстау облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстігінде.
"Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктер әсерінен тұрақсыз ауа райы қалыптасады: найзағай ойнап, жаңбыр жауады, шығыста, оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында, түнде солтүстікте, орталықта нөсер жаңбыр болады, жекелеген аудандарда бұршақ түсуі ықтимал... Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің күшеюі жатқызылады, еліміздің батысында, солтүстігінде түнде және таңертең тұман түсетіні болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Қазақстанның батысы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
Сондай-ақ бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:
- жоғары өрт қаупі – Батыс Қазақстан облысы мен Абай облысында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының шығысы мен орталығында, Маңғыстау облысының батысында, Қостанай облысының батысында, шығысы мен орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, Ақмола облысының оңтүстігінде, Павлодар облысының шығысы мен орталығында, Түркістан облысының солтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының батысы мен орталығында, Ұлытау облысының солтүстігінде, орталығында, Жетісу облысының оңтүстігінде;
- төтенше өрт қаупі – Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысы мен оңтүстік-шығысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігі мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында, Ақмола облысының батысында, Қарағанды облысы мен Ұлытау облысының оңтүстігі мен шығысында, Абай облысының солтүстік-шығысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Алматы облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында.
Бұған дейін Өскеменде табиғат ерекше мінез танытып, дүлей дауыл соққанын, көлемі жұмыртқадай болатын ірі бұршақ түскенін жазған болатынбыз.
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